La MIUI 14 arriverà nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, risultando compatibile con alcuni smartphone Xiaomi e alcuni altri no (per lo più device che non possono supportare Android 13). Come riportato da ‘xiaomiui.net‘, partiamo proprio da questa fascia di prodotti, che purtroppo rimarranno fermi ad Android 12 con la MIUI 13 o 13.5. Tra questi figurano gli Xiaomi Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Mi 9 Pro, Mi 9T, Mi 9T Pro e Mi CC9 Meitu, oltre che i vari Redmi K20, K20 Pro, K20 Pro Premium, 10X 4G, 10X 5G, 10X Pro, Note 9, Note 9S, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max, Note 8, Note 8T, Note 8 Pro, Redmi 9, 9A, 9AT, 9i e 9C (non faranno eccezione i POCO C3 e C31).

Se il vostro dispositivo non rientra nell’elenco qui scritto ed è abbastanza recente allora vorrà dire potrà ricevere la prossima MIUI 14 nel corso del Q4 2022 (il primo a riceverla sarà sicuramente lo Xiaomi 12, che resta tra i top di gamma Android più ambiti del panorama attuale). Diversamente, l’unica cosa che potrete fare è puntare l’acquisto di un nuovo smartphone (anche perché se disponete di un terminale che figura nella lista significa che è anche abbastanza vecchio e che non potrà soddisfare a lungo le vostre esigenze).

Adesso il quadro della situazione appare molto più chiaro: avremo dato senz’altro un dispiacere a molti dei nostri lettori, proprietari dei dispositivi sopra menzionati, ma purtroppo non l’abbiamo deciso noi, ci siamo semplicemente limitati a riportarvi la realtà dei fatti (cosa che magari immaginavamo già, avendo tra le mani terminali non proprio giovanissimi). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com