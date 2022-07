Gli utenti provvisti di uno smartphone Xiaomi stanno ancora aspettando l’aggiornamento alla MIUI 13.5, ma giustamente adesso si parla anche della prossima MIUI 14, su cui gli sviluppatori sembrano essere già a lavoro. Del resto, la tecnologia corre veloce e gli OEM non possono fare altro che stargli dietro se vogliono tenersi al passo coi tempi e non restare indietro. Stando a quanto riportato da ‘xiaomiui.net‘, sono state decompilate alcune app di sistema dell’interfaccia proprietaria del produttore cinese e quindi scovati dei riferimento proprio alla MIUI 14 (che immaginiamo faccia sussultare un po’ tutti gli appassionati del marchio, compresi quelli ancora in attesa della MIUI 13.5, che non sono nemmeno troppo pochi).

Nel codice è stato rinvenuto anche il soprannome ‘nuwa‘, che dovrebbe rivolgersi allo Xiaomi 13, uno degli smartphone con cui il team di sviluppatori sembra stia testando la MIUI 14 (quasi sicuramente uno dei primi dispositivi a riceverla nel momento in cui sarà resa disponibile). In ogni caso, bisognerà avere ancora un po’ di pazienza per vedere arrivare la prossima interfaccia utente proprietaria dell’OEM cinese, probabilmente almeno fino a novembre, aspettando anche il rilascio dello stesso Xiaomi 13. Il 16 agosto dovremmo assistere alla distribuzione della MIUI 13.5, secondo uno schema prestabilito.

L’OEM cinese sta facendo le cose per bene, non c’è nulla da temere: gli utenti in possesso di uno smartphone Xiaomi dovranno solo aspettare che il team di sviluppo compia il proprio lavoro nel rispetto di tutte le procedure, così da assicurare un prodotto software che tiri fuori il meglio da ciascun dispositivo a bordo di cui arriverà. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

