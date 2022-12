Come ben sappiamo, il Napoli lo scorso 2 dicembre è volato in Turchia per svolgere il ritiro in vista della ripresa del campionato di Serie A, in programma il prossimo 4 gennaio, andato in pausa per i Mondiali del Qatar. Gli azzurri guidati da mister Luciano Spalletti saranno impegnati, in questo periodo di preparazione, in un mini-calendario di amichevoli: il primo match si terrà contro l’Antalyaspor del tecnico Nuri Sahin, ex centrocampista di Borussia Dortmund e Real Madrid. La partita è prevista per domani 7 dicembre presso l’Antalya Arena di Antalya con calcio d’inizio alle ore 18.45 italiane (le 20.45 locali). Andiamo a vedere insieme i dettagli del primo incontro amichevole.

Prima della sosta per i Mondiali, il Napoli ha chiuso la prima parte di stagione come capolista della classifica di Serie A, con ben 8 punti di vantaggio sul Milan e zero sconfitte in 15 giornate giocate (di cui si contano 13 vittorie e 2 pareggi). Inoltre, la compagine partenopea si è anche qualificata con 2 turni d’anticipo agli ottavi di finale di UEFA Champions League superando il girone. Per quanto riguarda l’Antalyaspor, invece, il club occupa l’11esima posizione nella classifica di Super Lig turca a quota 16 punti (di cui 5 vittorie, un pareggio e una sconfitta). Detto ciò, andiamo a vedere insieme dove sarà trasmessa la prima amichevole.

La partita tra l’Antalyaspor-Napoli, in programma mercoledì 7 dicembre 2022 alle ore 18.45, sarà trasmessa in diretta TV su Sky in pay per view, dunque per poter vedere il match bisognerà acquistare l’evento sul canale Sky Sport al prezzo di 9,99 euro. Inoltre, il match amichevole sarà trasmesso anche in diretta streaming su DAZN, dove sarà necessario scarica l’app della piattaforma di streaming su una smart TV compatibile, oppure utilizzando PlayStation o Xbox, o anche dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast.

