SWAT 5 torna in onda su Rai2 con i nuovi episodi della quinta stagione dal 2 dicembre. Di seguito le anticipazioni.

Gli episodi di SWAT 5 che vedremo saranno il 5×17 e il 5×18. Nel primo, intitolato Torri di fuoco, a Los Angeles esplodono delle torri di greggio. Il responsabile potrebbe essere un uomo deciso a prendere di mira le grandi compagnie petrolifere perché non fanno nulla per evitare incidenti e malattie. Il suo migliore amico è morto di cancro proprio per colpa di questi pozzi vicino ai centri abitati e la SWAT interviene per chiarire la faccenda. Intanto Deacon e sua moglie Annie continuano a lavorare sulla riapertura del caso Ortiz..

Nel secondo, dal titolo Tutto in famiglia, durante una sparatoria viene ucciso un giudice, vecchio amico di Hicks. A breve distanza, avviene un’altra sparatoria. La SWAT comincia a indagare, potrebbe trattarsi di una vendetta con delle radici molto lontane nel tempo. Intanto Terry, il fratello di Luca, viene arrestato per furto con scasso. Furto che gli era stato commissionato dalla sua nuova ragazza April. Luca è costretto a intervenire e le cose non sembrano promettere nulla di buono.

Dopo SWAT 5 c’è l’appuntamento con la serie tedesca Ultima Traccia Berlino 7. Ambientata a Berlino in un’unità fittizia della capitale tedesca chiamata LKAS che funziona in modo indipendente, la serie tv tenta di chiarire la sorte delle persone scomparse di recente; l’ispettore capo Oliver Radek, la detective Mina Amiri e il commissario Sandra Reiß formano una squadra di investigatori.

L’episodio che vedremo in seconda serata è il 7×10 dal titolo Un costoso silenzio. Di seguito la sinossi, così come riportata sulla guida Rai: una promettente pianista adolescente scompare poco prima di un’importante audizione. Si scopre che non era solo la studentessa modello che tutti credevano, ma che aveva una doppia vita. Durante le indagini viene fuori che suo fratello maggiore era morto qualche anno prima in quello che tutti credevano un incidente. I genitori ricevono una richiesta di riscatto, ma qualcosa non torna. Tra segreti e bugie la polizia dovrà scoprire la verità per capire che fine ha fatto la ragazza..

Nel cast di Ultima Traccia Berlino: Hans Werner Meyer , Jasmin Tabatabai , Susanne Bormann , Florian Panzner , Bert Tischendorf. La serie tv va in onda dal 2012 e attualmente sono state prodotte undici stagioni; le ultime quattro sono ancora inedite in Italia.

