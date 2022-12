Il finale di Passaporto per la Libertà andrà in onda già la prossima settimana, il 9 dicembre. Subito dopo l’Immacolata, in pieno lungo ponte, gli italiani avranno modo di assistere al finale della serie tv che in questi giorni ha tenuto impegnato il pubblico. L’appuntamento è fissato per giovedì prossimo, nel prime time di Canale5 con ben tre episodi e il finale di questa prima stagione, cosa succederà ai suoi protagonisti?

Aracy e João partecipano alla cena all’ambasciata portoghese per il ricevimento di Goebbles, il famoso ministro della propaganda di Hitler. Appena giunti alla manifestazione, i due vengono avvicinati dall’ex capitano Zumkle, da poco promosso colonnello, che non perde occasione per provocare il viceconsole. Infastidito dopo essere stato rimproverato da João e geloso, il nazista fa una falsa denuncia contro il brasiliano nel tentativo di allontanarlo dalla scena.

Le cose si complicano quando, sempre in assenza del viceconsole, una bomba esplode nell’edificio comandato da Souza Ribeiro, spazzando via tutto o quasi. Con la seconda guerra mondiale il clima ad Amburgo si fa sempre più teso e Aracy invia Eduardo de Carvalho, suo figlio, in Brasile. Di fronte ai continui attacchi aerei, il brasiliano e João cercano addirittura un rifugio per proteggersi dai bombardamenti in città.

Il finale di Passaporto per la Libertà in onda, salvo cambiamenti, il prossimo 9 dicembre, al venerdì, spinge Aracy a saldare il suo debito con il capo della mafia ebraica, che ha ottenuto la medicina che ha curato Edu quando il ragazzo si è ammalato. Ancora incerto su quali sarebbero i piani di Aracy, João va nel suo appartamento ad aspettarla. Salendo le scale, il viceconsole incontra Mina Shwartz, custode del palazzo, che chiede aiuto, cosa succederà ancora? La risposta arriverà solo la prossima settimana, con un giorno in più di attesa rispetto a come siamo abituati.