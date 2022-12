Robert De Niro interpreterà un ex presidente degli Stati Uniti nel potenziale thriller politico Zero Day. Per l’attore Premio Oscar, una leggenda vivente del cinema mondiale, si tratta della sua prima volta da protagonista in una serie tv.

La serie è da definirsi limitata (quindi autoconclusiva) e sarà destinata alla piattaforma Netflix. Al momento il progetto è in lavorazione. Dietro la sua realizzazione ci sono Eric Newman (showrunner e produttore di Narcos, produttore di The Watcher) e dal presidente di NBC News Noah Oppenheim (The Thing About Pam), il quale si occuperà delle sceneggiatura insieme a Michael Schmidt – e sarà produttore esecutivo. Robert De Niro, oltre a recitare nella serie, sarà anche produttore esecutivo.

In precedenza, l’attore di cult come Taxi Driver e C’era una volta in America doveva debuttare in un ruolo televisivo già nel 2016, quando Prime Video aveva in lavorazione un dramma a sfondo mafioso di David O. Russell; Julianne Moore doveva essere la sua co-protagonista nello show, che aveva addirittura ottenuto un ordine di due stagioni ancor prima della sua pre-produzione. Ma Harvey Weinstein era uno tra i produttori esecutivi e, quando è scoppiato lo scandalo sessuale che lo ha incriminato, Amazon ha deciso di non portare avanti il progetto, che è quindi stato eliminato e da allora non si è saputo più nulla.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli su Zero Day, né da quanti episodi sarà composto, né tantomeno il cast di attori che affiancherà De Niro sullo schermo. Secondo Variety, dovremo sapere nuovi aggiornamenti nei prossimi mesi.

