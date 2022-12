Esplode il fenomeno Sfera Ebbasta su Spotify Wrapped, l’appuntamento fisso di fine anno per tutti gli iscritti alla piattaforma di streaming musicale più popolare del mondo.

Il successo di Sfera Ebbasta su Spotify Wrapped

Il trapper di Cinisello Balsamo è l’artista più ascoltato del 2022, e per questo ha ringraziato i fan con un post su Instagram:

“Non conta quanto facciano rumore le chiacchiere della gente, solo i numeri non mentono mai! La vita è bella, grazie a tutti!”

Al primo posto della classifica Top Artist Italia 2022 Gionata Boschetti è in testa con il brano Mamma Mia, il feat con Rvssian dall’EP Italiano (2022).

Mamma Mia è a tutti gli effetti una serenata reggaeton che Sfera Ebbasta ha dedicato alla compagna Angelina Lacour con la quale quest’anno ha avuto un figlio Gabriel, di cui spesso l’artista pubblica gli scatti sui social. “Quando ti spogli sei più dei soldi”, canta Gionata Boschetti alla sua musa ispiratrice.

Dopo Sfera Ebbasta troviamo Lazza con Takagi & Ketra nel brano Panico al secondo posto, seguito da okk@pp@ di Thasup al terzo posto e Blanco con Nostalgia al quarto posto. In quinta posizione c’è Marracash con Crazy Love.

Su Spotify Wrapped premiati anche Mahmood e Blanco

Oltre alla classifica Top Artist Italia 2022 c’è anche Top Songs Italia 2022 che vede al primo posto il brano Brividi con cui Mahmood e Blanco hanno vinto il Festival di Sanremo 2022.

In seconda posizione c’è Rhove con Shakerando, seguito da Rkomi ed Elodie ne La Coda Del Diavolo in terza posizione. Spazio anche per Tananai con Baby Goddamn al quarto posto, seguito da Blanco con Finché Non Mi Seppelliscono.

Sul fronte internazionale vince Harry Styles con il brano As It Was, il più ascoltato al mondo.

