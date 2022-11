La libreria è un arredo indispensabile per chi ama leggere ma anche per chi vuole dare un tocco sofisticato ai propri ambienti di casa e non sa come fare. In questa guida ti mostreremo come scegliere la libreria più adatta per te in base allo stile d’arredo di casa e al tipo di stanza in cui vorrai collocare lo stiloso complemento di design da te tanto amato.

Ami leggere e non conosci limiti quando si tratta di acquistare libri? Ammettilo, quando trovi dei libri scontati o vaghi per mercatini di libri usati, non riesci proprio a frenarti, ti fai incantare dalla trama o ami particolarmente quell’autrice o autore, e via, l’ennesimo libro ti seguirà nella tua casa per finire dritto nella libreria in salotto.

Ormai l’hai riempita così tanto che un giorno o l’altro tutti i volumi strariperanno dalle mensole! Prima che accada l’irreparabile, ti sei deciso ad acquistare una nuova libreria, più grande e spaziosa, per fare maggiore spazio ai tuoi libri. In realtà con questo nuovo acquisto avrai la scusa per continuare a comprare ancora più libri così da poter riempire la nuova libreria, quindi non sottovalutare la tua scelta!

E allora come deve essere la nuova libreria e come scegliere la libreria perfetta per la tua casa?

Perché acquistare una libreria?

La libreria è un arredo essenziale per chi ama leggere ma è anche un accessorio decor che regala ai propri ambienti un’estetica più ricercata ed esclusiva. Una libreria dalle finiture opache è perfetta in un open space moderno, così come una libreria componibile darà un aspetto più originale a un loft dallo stile contemporaneo. Si tratta di arredo che non solo definisce gli spazi, ma che è anche molto funzionale. La possiamo abbinare non solo in un angolo lettura, ma anche nell’angolo TV.

Vuoi fare una maratona di serie TV e non sai come arredare la zona TV? Ora che è uscita la nuovissima seria Mercoledì di Tim Burton su Netflix, non vedi l’ora di trascorrere le tue serate a guardarla. Arreda l’angolo TV proprio con una libreria di design per dare quel tocco chic agli ambienti!

Libreria in un salotto moderno

In un salotto moderno ti consigliamo di scegliere una libreria dal design lineare e i colori neutri che non sia ingombrante. Hai infatti diverse soluzioni, puoi scegliere un modello con diversi ripiani, tra cui mensole e vani con ante richiudili o con vetrina.

Un’altra idea è di provare uno scaffale in legno o in metallo, semplice e discreto, che si abbinerà con disinvoltura nel tuo living.

Zona lettura e zona TV: amiche o nemiche?

Spesso chi sceglie di ricavare una zona TV e una zona lettura nello stesso ambiente teme che questi due spazi possano non andare d’accordo ed essere troppi distanti tra loro per il tipo di funzione a cui sono destinati. Il consiglio è di trovare dei punti in comuni per far comunicare le due aree. Potresti provare con un oggetto di arredo come un tappeto maxi, o delle poltrone di design dalla seduta comoda e accogliente.

Un’altra idea è di giocare con più fonti luminose, utilizzando lampade a parete per un’illuminazione versatile. Perilluminare la zona tve la zona lettura, prova anche le lampade da tavolo.

Libreria soggiorno vintage

In un soggiorno vintage e compatto, l’idea è scegliere una libreria con un’estetica che ricorda un decennio definito, come gli anni ’60 o gli anni ’70, per esempio. La scelta può essere fatta seguendo lo stile d’arredo del resto dei mobili del salotto.

Una libreria dal design lineare e le finiture in legno sta molto bene in un living luminoso e dai colori caldi e quindi d’ispirazione vintage anni ’70. Se vuoi optare per un’estetica anni ’60, la libreria più adatta avrà linee morbide e angoli smussati.

Open space: come scegliere la libreria

La libreria cambierà completamente la percezione che hai di un ambiente particolare, ma anche molto funzionale, come l’open space. Come scegliere la libreria perfetta per un open space? Puoi optare per un modello che sia anche una sorta di divisorio dei due spazi che compongono il tuo open space. In questo caso opta per una libreria divisoria bifacciale, molto pratica per contenere non solo libri, ma anche oggetti di design.

Un altro consiglio è scegliere una libreria orizzontale da parete, comoda e originale nel design.

Decorare la libreria con carta da parati

Un ultimo consiglio di stile che vogliamo darti è quello di personalizzare la propria libreria soprattutto se si tratta di un modello dal design minimalista, clicca qui per scoprire consigli di interior design.

Sapevi che puoi utilizzare la carta da parati anche per arredare mobili e non solo le pareti di casa? Una carta decorativa colorata e con dettagli fantasiosi darà stile e unicità alla tua libreria rendendola esclusiva. Non sai come si fa e hai paura di combinare disastri?

Tranquillo, scopri di più tutti i consigli per ravvivare casa con arredi funzionali e moderni!

Continua a leggere su optimagazine.com