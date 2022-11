Ci sono anche film di Tim Burton su Netflix da non perdere: ecco cosa recuperare sulla piattaforma del regista della serie tv Mercoledì.

L’ultima creazione di Tim Burton segue le vicende della giovane figlia di Morticia e Gomez Addams, in questa versione un’adolescente che frequenta la Nevermore Academy. La serie tv su Mercoledì Addams, interpretata da Jenna Ortega, è arrivata sulla piattaforma di streaming il 23 novembre.

Ecco i film di Tim Burton su Netflix che sono al momento disponibili.

La Sposa Cadavere, il film d’animazione in stop motion del 2005 che vede Johnny Depp dare la voce a Victor Van Dort, un giovane e talentuoso pianista promesso sposo che, inavvertitamente, un anello di fidanzamento al dito di una donna morta. Quando questa si risveglia, conduce Victor nel mondo dell’aldilà per celebrare il loro matrimonio. A doppiare Emily, la sposa cadavere, c’è Helena Bonham Carter, l’allora moglie del regista.

Dark Shadows è un film fantasy del 2012 in cui Tim Burton si basa sull’omonima soap opera degli anni sessanta ideata da Dan Curtis. Johnny Depp interpreta il ricco e prepotente Barnabas, figlio di una coppia di inglesi immigrati negli Stati Uniti, che alla fine del Settecento viene trasformato in un vampiro e seppellito. Due secoli più tardi, uscito dalla bara, si mette alla ricerca dei suoi discendenti. Nel cast Helena Bonham Carter, Eva Green e Michelle Pfeiffer.

Remake del film del 1971 e tratto a sua volta dal romanzo di Roald Dahl, la versione de La Fabbrica di Cioccolato del 2005 vede Johnny Depp nel ruolo dell’iconico Willy Wonka. Cinque biglietti d’oro sono nascosti in altrettante tavolette di cioccolato. I fortunati bambini che riescono a trovarli possono varcare i cancelli della Fabbrica di Cioccolato del signor Wonka ed entrare così in contatto con il suo magico mondo di dolci e bontà. Trai tanti bambini che sperano di avere una possibilità di vincere c’è il piccolo Charlie (interpretato da Freddie Highmore di The Good Doctor).

