Il Collegio 7 torna in onda oggi, 15 novembre, su Rai2 ripartendo dal trambusto andato in scena la scorsa settimana quando il pubblico ha dovuto fare a meno di due collegiali. Nel corso della quinta puntata de Il Collegio 7 di martedì scorso, la quinta del reality, i colpi di scena non sono mancati visto che sono stati espulsi due allievi: Alessandro Orlando ed Apollinaire Manfredi. I due sono stati spesso richiamati finendo poi alle strette alla loro ennesima bravata, cosa succederà nella puntata di questa sera e come andrà a finire con i ragazzi ancora nella scuola?

Le anticipazioni della puntata di oggi de Il Collegio 7 rivelano che Docenti e Collegiali saranno messi gli uni contro gli altri ma non per un nuovo provvedimento disciplinare, bensì perché si ritroveranno a giocare una difficile partita sulla scia del nastro nascente Pelé. Dopo le dure reprimende del Preside, c’è chi alzerà bandiera bianca e deciderà di non seguire più le regole, andando incontro ad una serie di conseguenze che potranno colpire anche chi è loro più vicino.

Intanto, gli studi continueranno ad andare avanti in vista dell’esame finale e i ragazzi si troveranno ad affrontare una lezione sulla disfatta di Caporetto che si rivelerà essere occasione per un incontro gioioso, bagnato da lacrime di tutt’altra natura. Sulla scia del nuovo astro nascente del calcio mondiale del 1958, il giovane brasiliano Pelè, verrà organizzata una sfida all’ultimo rigore fra Docenti e Collegiali. Chi vincerà?

Sullo sfondo rimane lo scontro tra Giada ed Elisa che questa sera arriveranno allo scontro, le due ex amiche si scontreranno fino alla lite, come finirà tra loro? Ecco il video del momento: