Achille Lauro a Roma e Milano nel 2023. L’artista annuncia oggi Achille Lauro Unplugged, 2 imperdibili eventi esclusivi a teatro.

I due show, che trasporteranno Lauro e il uso pubblico in una nuova veste intima ed essenziale, si terranno il 22 gennaio all’Auditorium Parco della Musica di Roma – Sala Santa Cecilia e il 24 gennaio 2023 al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

“Sto creando qualcosa di ancora nuovo, la sintesi di quello che ero e che sono. In attesa di questo ho deciso di incontrarci, dal vivo. Solo due notti speciali. Per pochi”, le parole di Achille Lauro nel presentare i nuovi appuntamenti teatrali. I biglietti per i due appuntamenti sono disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di mercoledì 30 novembre su Ticketone e Ticketmaster, sia online che nei punti vendita autorizzati.

In attesa dei due appuntamenti dal vivo, è disponibile il video ufficiale di Che Sarà, girato a Roma tra l’Ara Pacis e le iconiche vie del centro storico.

Le date di Achille Lauro Unplugged:

22 GENNAIO 2023 @ ROMA – Auditorium Parco della Musica

24 GENNAIO 2023 @ MILANO – Teatro degli Arcimboldi

Prezzi biglietti per Achille Lauro Unplugged a Roma

Platea I Settore: 79 euro

Platea II Settore: 69 euro

Prima Galleria I Settore Numerato: 69 euro

Prima Galleria I Settore Balaustra Visibilita’ Ridotta: 69 euro

Prima Galleria II Settore Numerato: 59 euro

Prima Galleria II Settore Balaustra Visibilita’ Ridotta: 59 euro

Seconda Galleria: 49 euro

Seconda Galleria Balaustra Visibilita’ Ridotta: 49 euro

Galleria Laterale 7: 39 euro

Galleria Laterale 7 Balaustra Visibilita’ Ridotta: 39 euro

Prezzi biglietti per Achille Lauro Unplugged a Milano

Platea Bassa: 79 euro

Platea Alta: 69 euro

I Galleria: 59 euro

II Galleria: 49 euro

II Galleria Visibilita’ Limitata: 49 euro