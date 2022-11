Non sono pochi coloro che fanno ricorso al numero assistenza INPS, cioè al contact center dell’ente previdenziale per ottenere supporto per i pià svariati motivi. Il recapito di riferimento da linea fissa è 803 164, mentre da smartphone il recapito è lo 06 164 164. Ebbene, entrambi i canali, nei primissimi giorni di novembre non saranno funzionanti ma non si tratterà di un vero e proprio down tecnico. Semmai, di un passaggio propedeutico al miglioramento del servizio di ascolto, poi attivo dal successivo 5 dicembre.

Tramite uno specifico comunicato stampa, è stato proprio l’ente previdenziale ad avvisare tutti i cittadini italiani del fatto che il numero assistenza INPS appunto non sarà attivo da giovedì 1 dicembre e fino a domenica 4 dicembre. Lo stop si renderà necessario per il completamento dell’internalizzazione del contact center in INPS Servizi, società in house dell’Istituto. Precedentemente, vale la pena ricordarlo, proprio il servizio era gestito in outsourcing. Il fermo servirà al passaggio tra i sistemi esterni finora in uso e quelli interni.



Visto che il numero assistenza INPS principale non sarà funzionante nei prossimi giorni, saranno comunque forniti dei numeri di supporto alternativi. Questi corrisponderanno ai numeri dei centralini delle sedi provinciali dell’ente previdenziale. Questi ultimi non mancheranno di essere segnalati tutti sulla home page del sito INPS, proprio a partire dal 1 dicembre. Gli specifici recapiti saranno attivi dalle ore 8:30 alle 16:30. In caso di necessità potrà anche essere utilizzata l’app INPS Mobile per un primo approccio alla richiesta del cittadino.

Superati i 4 giorni di non funzionamento del numero assistenza INPS 803 164, va infine segnalato che il supporto per i cittadini dovrebbe sensibilmente migliorare dal prossimop 5 dicembre. L’ente previdenziale ha predisposto 3000 operatori neo assunti per il servizio interno e i tempi di attesa e risoluzione di tutti i problemi presentati dovrebbero decisamente ridursi.

