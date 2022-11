The Weeknd ha annunciato nuove date per il suo After Hours Til Dawn Tour, inclusa la tranche europea che contiene uno spettacolo in programma in Italia. Sarà la città di Milano ad accogliere The Weeknd il prossimo anno. La data è quella del 26 luglio 2023 all’Ippodromo SNAI La Maura.

Biglietti per The Weeknd a Milano nel 2023

I biglietti per The Weeknd a Milano nel 2023, ossia per l’unica data italiana che si terrà all’Ippodromo SNAI La Maura saranno disponibili in anteprima giovedì 1° dicembre dalle ore 12:00 per gli utenti iscritti a My Live Nation.

Per accedere alla pre-sale My Live Nation basterà registrarsi gratuitamente sul sito di Live Nation. I precedenti acquirenti dei biglietti per le date cancellate del 31 ottobre e 1° novembre 2022 a Milano, potranno iscriversi gratuitamente al sito per accedere alla prevendita anticipata.

La vendita generale dei biglietti aprirà venerdì 2 dicembre dalle ore 12:00 su TicketOne, TicketMaster e ViVaticket, sia online che via call center e in tutti i punti vendita autorizzati dislocati nella penisola.

AFTER HOURS TIL DAWN TOUR 2023 DATE EUROPEE:

Sabato 10 giugno – Manchester, UK – Etihad Stadium

Mercoledì 14 giugno – Horsens, Danimarca – Nordstern Arena

Sabato 17 giugno – Stoccolma, Svezia – Tele2 Arena

Martedì 20 giugno – Oslo, Norvegia – Telenor Arena

Sabato 24 giugno – Amsterdam, Paesi Bassi – Johan Cruijiff ArenA

Mercoledì 28 giugno – Dublino, Irlanda – Marlay Park

Domenica 2 luglio – Amburgo, Germania – Volksparkstadion

Martedì 4 luglio – Dusseldorf, Germania – Merkur Spiel Arena

Venerdì 7 luglio – Londra, UK– London Stadium

Martedì 11 luglio – Bruxelles, Belgio – King Baudouin Stadium

Venerdì 14 luglio – Francoforte, Germania– Deutsche Bank Park

Martedì 18 luglio – Madrid, Spagna – Cívitas Metropolitano

Giovedì 20 luglio – Barcellona, Spagna – Estadi Olímpic Lluís Companys

Sabato 22 luglio – Nizza, Francia – Allianz Riviera

Mercoledì 26 luglio – Milano, Italia – Ippodromo SNAI La Maura

Sabato 29 luglio – Parigi, Francia – Stade de France

Martedì 1° agosto – Bordeaux, Francia – Matmut Atlantique

Venerdì 4 agosto – Monaco, Germania – Olympiastadion

Domenica 6 agosto – Praga, Repubblica Ceca – Letnany Airport

Mercoledì 9 agosto – Varsavia, Polonia – PGE Narodowy

Sabato 12 agosto – Tallinn, Estonia – Tallinn Song Festival Grounds