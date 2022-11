Oggi 28 novembre possiamo iniziare a parlare davvero della prossima data di uscita del Samsung Galaxy S23. Per quanto non si abbia a disposizione il giorno esatto di lancio dei successori dei Samsung Galaxy S22, nuove fonti riferiscono del periodo in cui il prossimo evento Unpacked dovrebbe concretizzarsi, anche con un’importante novità rispetto al recente passato.

Secondo fonti sudcoreane, tutte riportate dal sito di settore SamMobile, il lancio effettivo dei Samsung Galaxy S23 avverrebbe nella prima settimana (piena) di febbraio. In pratica, la presentazione dovrebbe avere luogo tra il giorno 6 febbraio e il 10 febbraio. La collocazione temporale non stupisce affatto per almeno un paio di motivi. GIà da mesi si parlava infatti di uscita nella primissima parte del nuovo anno e poi anche il Samsung Galaxy S22 ha trovato la sua collocazione lo scorso 9 febbraio. Per questo motivo, quanto riportato dalle fonti (per quanto non ufficiale) risulta essere più che verosimile.

Nell’attesa di conoscere la data di uscita del Samsung Galaxy S23 con esattezza, c’è intanto da dire che il primo evento Unpacked del 2023 avrebbe luogo a San Francisco in California in modalità live, con il pubblico. Dopo gli anni di pandemia Covid-19 e con le restrizioni ormai azzerati nella quasi totalità dei contesti della vita pubblica, non ci sarebbero particolari motivi per non prevedere un pubblico per il lancio. L’ultima volta che proprio Samsung aveva organizzato un lancio Unpackerd dal vivo era stato per il Samsung Galaxy S20, sempre a San Francisco.

Difficilmente la conferma ufficiale della data di uscita del Samsung Galaxy S23 arriverà prima dei primi giorni del 2023. Fino ad allora dovremmo accontentarci delle indiscrezioni e sperare che al giorno della presentazione faccia seguito anche un celere via alla distribuzione commerciale dei modelli di nuova generazione in ogni loro nuova variante (S23, S23 Plus e S23 Ultra).

