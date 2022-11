Ci sarà anche Giorgia a Sanremo 2023? Facciamo il punto sulle indiscrezioni legate al nome dell’artista che ha appena annunciato il rilascio del nuovo disco di inediti, in programma per il mese di gennaio. Questo dovrebbe portare ad escludere il suo nome dalla lista dei Big di Sanremo 2023 ma è davvero così?

Sono tanti i fattori da considerare e il rilascio di un disco a poche settimane dal Festival di Sanremo non esclude in modo categorico la partecipazione della cantante alla competizione. Potrebbe infatti rilasciare a febbraio una seconda edizione dell’album, con l’aggiunta del pezzo sanremese, pensando ad una Sanremo Edition per niente rara nel settore musicale.

Il suo è uno dei nomi che circola con maggiore insistenza, insieme a quello di Tananai. Amadeus cerca artisti importanti della musica italiana, Big reali da riportare in gara. Con l’esclusione dei super ospiti italiani al di sotto dei 70 anni di età, gli artisti nostrani hanno solo un’occasione per partecipare al Festival: quella di presentare un pezzo inedito e di essere scelti per la gara tra i Campioni.

Ma Giorgia cosa avrà fatto? Oggi ne parla in una live con Grazia. Non si sbilancia ma si dice onorata. “Me lo chiedono in tanti e se andassi non potrei comunque dirlo”, le parole di Giorgia. “Posso dire che sono molto lusingata per queste richieste. Questo Sanremo è diventato una macchina meravigliosa e fatta bene, troviamo tanta musica, anche la più diversa. Non lo so, certo poi devo dire che emotivamente non ce la farei. Ero giovane quando l’ho fatto e ho vinto i tre premi (primo, secondo e terzo posto), come Nilla Pizzi”.