Per il Festival di Sanremo 2023 oggi è una giornata importante. Il 25 novembre infatti, Amadeus, ha comunicato la data in cui annuncerà in via ufficiale il cast di Sanremo 2023, nella consueta diretta al tg1. Tanti sono i nomi che circolano in rete da diversi meni ormai, ma sempre più insistenti si fanno alcune voci sui possibili presenti nel cast dei Big.

Ci sarà anche Tananai a Sanremo 2023? L’artista rilascia il disco Rave, Eclissi e festeggia i nuovi brani contenuti al suo interno. Solitamente, è raro che un artista in gara al Festival rilasci un album pochi mesi prima ma Tananai ha dimostrato anche nella scorsa edizione di saper stupire.

Da un lato ha gioito come se avesse vinto il Festival, classificandosi invece ultimo; dall’altro lato ha scelto di non rilasciare un nuovo album dopo la sua partecipazione a Sanremo, preferendo piuttosto edizioni limitate in vinile del singolo Sesso Occasionale.

La presenza di Tananai a Sanremo 2023 non è dunque da escludere ma per le conferme ufficiali bisognerà attendere il 4 dicembre.