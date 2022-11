Sono giorni e giorni che il colosso di Seul sta facendo del suo meglio per rilasciare l’aggiornamento di Android 13 a dozzine di smartphone e tablet, tra cui anche la serie dei Samsung Galaxy Z Flip e Z Fold. Ora, anche il primo Samsung Galaxy Z Flip ha iniziato a ricevere l’aggiornamento stabile di Android 13 in alcuni Paesi europei.

Come riportato da ‘SamMobile‘, l’aggiornamento alla One UI 5.0 basata su Android 13 per il Samsung Galaxy Z Flip è stato rilasciato in Italia con la versione firmware F700FXXUAIVK3. Il nuovo upgrade porta con sé anche la patch di sicurezza di novembre 2022 che corregge varie vulnerabilità di protezione dei dati, altrimenti a disposizione dei cyber-delinquenti per ogni possibile scopo poco pulito. Nei prossimi giorni, il produttore asiatico potrebbe rilasciare il pacchetto in altri Paesi europei. Chi possiede un Samsung Galaxy Z Flip in Italia (ci riferiamo al modello originale del pieghevole a conchiglia), può scaricare l’aggiornamento ad Android 13 sul proprio telefono tramite il percorso “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

L’OEM sudcoreano ha lanciato il Samsung Galaxy Z Flip all’inizio del 2020 con la One UI 2.5 basata su Android 10. L’azienda ha poi rilasciato per il telefono pieghevole l’aggiornamento alla One UI 3 basata su Android 11 all’inizio del 2021 e la One UI 4 basata su Android 12 all’inizio di quest’anno. La One UI 5.0 basata su Android 13 potrebbe essere l’ultimo importante aggiornamento Android per il dispositivo, che andrà progressivamente in pensione per quanto concerne il supporto ufficiale da parte del produttore asiatico. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

