Se state già pensando di regalare o regalarvi una Nintendo Switch per Natale è giusto sappiate che la nota console è in super promozione per il Black Friday su Amazon oggi 25 novembre. Tra l’altro il riferimento è ad una promozione che include anche il noto gioco Mario Hart 8 Deluxe e non solo. Le condizioni dell’offerta sono quelle elencate di seguito e naturalmente la proposta è a tempo e per un numero di unità limitate: per questo motivo, gli interessati dovrebbero davvero procedere all’acquisto quanto prima, senza farsi scappare la specifica occasione.

L’offerta del momento per i gamers è appunto quella che prevede l’acquisto della Nintendo Switch con incluso il gioco Mario Kart 8 Deluxe a al prezzo di 299 euro, anziché i 368 euro di valore di listino. Considerando poi che nel bundle è incluso anche l’abbonamento di 3 mesi al servizio Nintendo Switch Online, il ribasso del 18% si fa davvero interessante.

Come già accennato, bisognerà affrettarsi per accaparrarsi quest’occasione relativa alla Nintendo Switch. A dire la verità, la promozione in sé non si concluderà con la giornata di oggi, appunto in questo Black Friday 2022 ma continuerà ancora fino a lunedì 28 novembre in vista del prossimo Cyber Monday. Ciò non toglie che il numero di unità disponibili all’acquisto sarà limitato e dunque le scorte potrebbero pure andare a ruba nel caso in cui non si proceda subito alla spedizione.

black

La Nintendo Switch con il gioco Mario Kart 8 Deluxe arriverà in tempo per le festività natalizie? Al momento di questa pubblicazione si fa riferimento alla consegna del pacco tra i giorni 6 e 7 dicembre ma questo riferimento temporale potrebbe anche slittare nelle prossime ore, in base alla possibile forte domanda dei clienti dello store. Anche sotto questo punto di vista, la tempestività potrebbe fare la vera differenza.

Continua a leggere su optimagazine.com