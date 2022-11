Vedere i principali canali del nuovo digitale terrestre con Fire Stick è possibile? La piccola, pratica ed economica chiavetta Amazon può sostituire un decoder per vedere le trasmissioni anche dopo il completamento dello switch off alla nuova tecnologia? La questione va chiarita una volta per tutte.

Cosa non è la Fire Stick

La Fire Stick non può fungere da decoder e dunque non consente di ricevere le trasmissioni nella codifica del nuovo digitale terrestre, così come fruibile via antenna e cavo. Allora perché la piccola chiavettà può essere comunque utile? Semplicemente, il dispositivo rende smart anche un vecchio televisore collegandolo alla rete e attraverso un ventaglio di app dei canali televisivi permette anche la visione in diretta dei contenuti. Le soluzioni utili, da questo punto di vista, stanno decisamente aumentando e sono sempre di qualità maggiore.

Nuove app per la diretta, c’è anche La7

Chi utilizza la Fire Stick per vedere la televisione in diretta, di certo avrà utilizzato almeno una volta RaiPlay per vedere le dirette di tutti i canali RAI. L’applicazione è semplice e intuitiva e non fa per nulla rimpiangere la normale visione via digitale terrestre.

La novità di questi ultimi giorni di novembre è l’introduzione pure dell’app La7. Senza molta pubblicità e ben funzionante, l’applicazione consente di guardare tutti i programmi in diretta della rete specifica e altri contenuti pure interessanti in differita. Di contro al grande passo compiuto per La7, rimane ancora non completa l’esperienza con l’app Mediaset Play per i contenuti di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 e non solo. Quest’ultima concede la visione di contenuti già andati in onda ma di nessuna live. Per gli amanti delle specifiche reti dunque, la soluzione per Fire Stick ancora non è adeguata e non è detto che cambi presto, in meglio, per ospitare proprio le dirette tanto desiderate.

