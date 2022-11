Un messaggio di Pupo contro Andrea Scanzi, questa mattina, arriva dopo le dichiarazioni rilasciate dal giornalista nel corso della puntata di Otto E Mezzo andata in onda ieri sera, mercoledì 23 novembre.

Andrea Scanzi sul Reddito di Cittadinanza

L’argomento trattato era la Manovra, tema sul quale Scanzi si è infervorato specialmente sul focus sul Reddito di Cittadinanza che il governo Meloni ha toccato proponendo una misura transitoria prevista per il 2023 e che potrebbe sostituirlo nel 2024. Ancor di più, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha proposto di togliere il beneficio a tutti quei cittadini che non assolvono l’obbligo scolastico“.

Un nuovo assetto contro il quale Andrea Scanzi si è scagliato, punzecchiando più in generale il centrodestra all’interno del quale contesta la presenza di “personalità impreparate”. Il giornalista, in collegamento con lo studio di Lilli Gruber, ha detto:

“La Meloni ha fatto questa opera di demolizione del reddito di cittadinanza per due motivi: il primo è partitico, è la bandierina del Movimento 5 Stelle, quindi lo bombardiamo”.

La provocazione contro Pupo e Povia

Per Scanzi la Manovra è una mossa à la “Robin Hood al contrario”, in quanto andrebbe ad agevolare più i facoltosi che i bisognosi. Per questo il giornalista ha ripreso una citazione di Bersani, presente in studio, con la quale il politico ha citato il poeta greco antioco Esìodo.

“Sentivo Bersani citare Esìodo. Nel centrodestra italiano è già tanto se conoscono Povia e Pupo, figuriamoci se leggono Esìodo”.

La risposta di Pupo contro Andrea Scanzi

Pupo, sui social, ha risposto ad Andrea Scanzi per respingere la provocazione con queste parole:

“Andrea Scanzi, la tua citazione a Otto E Mezzo non è stata carina e non rende giustizia alla tua intelligenza. Sono anche questi comportamenti che allontanano gli italiani dalla sinistra”.

Per il momento Povia non ha replicato, tanto meno Andrea Scanzi ha continuato il dissing sui social.

Continua a leggere su optimagazine.com