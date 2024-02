Dal punto di vista anche solo mediatico, per l’influencer e imprenditrice digitale è un periodo intenso. Lo si intuisce dal post di Pupo su Chiara Ferragni, che nella sua rubrica Dolce E Un Po’ Salato mette a confronto la moglie di Fedez e il campione di tennis Jannik Sinner, nel contesto dell’imminenza del Festival Di Sanremo 2024.

Il pensiero di Pupo su Chiara Ferragni e il paragone con Sinner

In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Pupo dice la sua su Chiara Ferragni e tira in ballo Sinner. Secondo la voce di Su Di Noi, Chiara Ferragni “vive i social come realtà assoluta” e soprattutto “fa della sua vita una soap opera e fa diventare influencer madre, fratelli e congiunti”.

Dunque l’influencer “viene invitata a Sanremo e, mesi prima, organizza ogni piccolo dettaglio della sua partecipazione”. Dall’altra parte, secondo il cantante, Sinner “dice che i social sono irreali” e “lascia che i suoi genitori continuino a lavorare in un ristorante” e, invitato a Sanremo, “rifiuta quasi schifato”.

Il caso Sinner a Sanremo 2024

Il “no grazie” di Sinner in risposta all’invito di Amadeus sul palco dell’Ariston è diventato un caso. Il campione di tennis, ricordiamo, era stato invitato da Amadeus in persona: “Vieni a prenderti la tua standing ovation”, ma Sinner aveva declinato l’invito: “In quei giorni sarò impegnato per i prossimi obiettivi” per cui “farò il tifo da casa”.

Il conduttore e direttore artistico aveva replicato: “Non volevo metterti in imbarazzo, è importante che tu ti dedichi al tennis”. Inevitabilmente il fatto divide ancora i social, ma soprattutto tanti personaggi dello spettacolo hanno detto la loro sulla vicenda. Anna Falchi, ad esempio, lo ha indicato come “poco empatico e freddo” per poi scusarsi: “Mi dispiace tantissimo”, dopodiché ha ammesso di non avere piena conoscenza degli impegni del campione.

