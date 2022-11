Da oggi 24 novembre parte il gran finale del Black Friday Mediaworld. La catena di elettronica ha avvisato i suoi clienti: da queste ore e fino a martedì 29 novembre saranno messe a disposizione le migliori promozioni di questa stagione di sconti. A conclusione di un lungo mese di novembre caratterizzato da ribassi, si potranno concludere ancora dei veri affari, soprattutto per quanto riguarda gli smartphone e i televisori Samsung e ancora per i modelli iPad di Apple. Di seguito sono riportate 3 speciali offerte per queste specifiche categorie di prodotto.

Il primo vero affare del Black Friday Mediaworld è senz’altro quello proposto per il Samsung Galaxy S22. L’attuale top di gamma Samsung, nella sua versione standard da 256 GB, non costa più di 649 euro con uno sconto totale sul prezzo di listino di ben il 30%. Chi opterà per questa soluzione, avrà solo l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda i colori disponibili tra la nuance bianca, nera, rosa, verde e viola.

Per chi, invece dello smartphone, ha bisogno di un televisore (magari in vista dello switch-off al nuovo digitale terrestre), ecco l’occasione perfetta: si tratta della smart TV Samsung QE50Q80BATXZT QLED da 50 pollici con risoluzione UHD 4K. Il prodotto è senz’altro di fascia alta ma il suo prezzo iniziale di ben 1199 euro ora è sceso a 699 euro. Lo sconto complessivo è ora maggiore del 40%.

L’ultima delle proposte di questo approfondimento sulle offerte clou del Black Friday Mediaworld è quella relativa all’iPad da 10,2 p0ollici con 256 GB di memoria e chip A13 Bionic, Il tablet Apple nella colorazione silver viene ora venduto a 541 euro e non più a 639 euro, come da prezzo di listino. Questo prodotto e gli altri appena menzionati sono immediatamente disponibili per la consegna e dovrebbero giungere a destinazione non più tardi della settimana prossima.

