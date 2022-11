Ottime notizie all’orizzonte per chi attendeva Android 13 sui Samsung Galaxy Z Flip 3 e Fold 3, ossia sui dispositivi pieghevoli lanciati nel 2021. Esattamente come accaduto ai foldable Flip 4 e Fold 4, anche gli esemplari un po’ più datati stanno per procedere al nuovo e importante passaggio software, quello che si abbina naturalmente pure al rilascio dell’interfaccia utente One UI 5.0.

La distribuzione di Android 13 sta iniziando proprio nei paesi europei oggi 23 novembre. Per questo motivo, il rilascio dell’aggiornamento potrebbe essere davvero imminente anche per quanto riguarda l’Italia. Per il momento, ecco di seguito riportati i dettagli relativi ai firmware appena lanciati. Per quanto riguarda il Galaxy Z Flip 3, il pacchetto dedicato è quello siglato come il F711BXXU3DVK3 . Al contrario, per quanto riguarda il Galaxy Z Fold 3 il firmware corrispondente è denominato F926BXXU2DVK3. In entrambi i casi, il nuovo aggiornamento porta anche la patch di sicurezza di novembre 2022 e di certo la cosa non stupisce affatto, giunti oramai alla fine del corrente mese,

I possessori dei Samsung Galaxy Flip 3 e Fold 3 faranno bene a controllare le notifiche in arrivo sul loro telefono per far partire, eventualmente subito, il download e l’installazione di Android 13 con l’interfaccia One UI 5.0. In ogni caso, manualmente, potranno anche procedere ad una semplice operazione di verifica della disponibilità del firmware attraverso il solito percorso che passa per le impostazioni del telefono, dunque per la sezione specifica degli aggiornamenti software. Ad ogni modo, per non farsi cogliere impreparati di fronte al corposo update, l’ideale sarebbe fare spazio sul proprio telefono, liberando preziosa memoria e dunque cancellando o spostando contenuti superflui e magari eliminando qualche app. Allo stesso tempo, è sempre fortemente consigliato procedere con una copia di backup prima della procedura, per tenere sempre al sicuro i propri dati (per quanto precedenti release Android 13 sui dispositivi Samsung non abbiano dato finora alcun problema).

