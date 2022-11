Nel testo di Santa Lucia dei Foja con Clementino c’è tutta la forza del neofolk partenopeo ma anche della nuova musica italiana. I Foja di Dario Sansone, come abbiamo dimostrato in passato, sanno guardare al passato ma con un’attenzione quasi chirurgica al presente.

Il risultato, anche a questo giro, è un brano in cui l’impatto emotivo è garantito sia dalle rime dei Foja che dal loro arrangiamento, il tutto confermato dalla presenza delle barre di Clementino, artista che con la band di Dario Sansone condivide la passione per la musica, per Napoli e per la realtà di tutti i giorni. La Santa Lucia del testo è una donna che ha vinto tante battaglie e che nel video, diretto da Michel Liguori, prende la forma di una grande signora portata in processione come, appunto, una santa.

Nei panni della protagonista c’è Isa Danieli, attrice iconica della scuola di Eduardo De Filippo che abbiamo incontrato in tanti film, dalla dirigente scolastica di Io Speriamo Che Me La Cavo a Nuovo Cinema Paradiso, ma anche in Così Parlò Bellavista e Teresa La Ladra.

Clementino appare in colloquio con la santa nei panni del suo alter ego Black Pulcinella che ha dato il titolo al suo ultimo album. Entusiasta Dario Sansone, che a proposito della release dice:

“Santa Lucia è una delle canzoni più cinematografiche del nostro ultimo album Miracoli E Rivoluzioni. Oggi ha avuto la fortuna di sposarsi con un racconto per immagini e di potenziare questo aspetto. Siamo molto orgogliosi dell’opera di Michel Liguori e dei giovani talenti di Anartica, grati a Clementino per averci donato le sue preziose rime evocative e la sua energia attoriale, e onorati di aver potuto godere della preziosa interpretazione di Isa Danieli, autentico pezzo di storia del teatro e del cinema italiano”.

Ciò che la Santa Lucia dei Foja con Clementino comunica, in effetti, un continuo pathos che esplode sul finale, quando le barre partenopee del rapper diventano un overthinking difficile da dimenticare.

