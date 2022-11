Prosegue Tandem 6 su Giallo; stasera 22 novembre andranno in onda due nuovi episodi della serie tv poliziesca francese ambientata a Montpellier, con la coppia investigativa più anticonformista della tv: la Comandante Lea Soler e dal suo ex marito, il Capitano Paul Marchal. Ogni settimana, ogni martedì, andranno in onda due episodi.

Si parte dall’episodio 6×05:

Sulla spiaggia viene ritrovato il cadavere di un uomo travestito da pirata. Visibilmente annegato, è legato mani e piedi, avrebbe subito una tortura? Paul e Léa scoprono che aveva ricevuto il famoso segno nero come ne L’isola del tesoro…

A seguire, l’episodio 6×06:

William Martel, proprietario di un aeroporto, viene trovato morto nel suo ufficio, privo di sensi. Léa si interroga sul programma di William: ha mentito ai suoi parenti? Cosa stava facendo di così misterioso?

Tandem 6 su Giallo torna in onda martedì 29 novembre con due nuovi episodi. Nel 6×07: Cécile Bazin, direttrice dello zoo, viene trovata morta nel recinto dei ghepardi. Nonostante i segni dei morsi, non è stato l’animale a ucciderla. Si è trattato di un incidente? Léa e Paul scoprono che a Cécile non mancano i nemici, ha ricevuto centinaia di minacce in seguito all’annuncio dell’eutanasia di un cucciolo di ghepardo nato con un’anomalia genetica. È stato ucciso per salvare l’animale?

Nel 6×08: i pescatori sorprendono Julien, il fidanzato di Alice, mentre ripulisce una scena del crimine al porto. Tutto sembra voler credere che abbia ucciso il suo amico Mickael. Léa cerca disperatamente di ottenere spiegazioni da Julien che rimane muto. Perché ha attaccato colui che considera suo fratello? Léa insiste per seguire le procedure in modo che non possa rivoltarsi contro Julien o la sua famiglia, ma Alice, convinta dell’innocenza di Julien, è pronta a tutto, anche a mettersi in pericolo pur di aiutarlo. Il caso non lascerà indenne la famiglia Soler-Marchal.

La programmazione di Tandem 6 sul canale crime Giallo proseguirà con due episodi alla volta ogni settimana, sempre di martedì in prima serata.

L’appuntamento con Tandem 6 su Giallo è per stasera dalle 21:10.

