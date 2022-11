Il gruppo di sviluppatori di Android Auto prosegue senza sosta il suo lavoro per cercare di migliorare sempre più questo sistema di infotainment di Google, e coloro che utilizzano questa piattaforma stanno ancora aspettando il rilascio dell’aggiornamento che ormai conosciamo tutti con il nome di Coolwalk. Tra le diverse novità che saranno introdotte ce ne sarà una, in modo particolare, che permetterà ai veicoli di sfruttare un display più piccolo e usufruire quindi di una inedita opzione per la barra delle applicazioni.

Grazie alla nuova interfaccia grafica Coolwalk, gli utenti che utilizzano Android Auto potranno utilizzare un’opzione specifica per esibire oppure andare a coprire le impostazioni rapide per le app. Questo lascia intendere che saranno rivelati diversi pulsanti nella barra delle applicazioni in base ai casi che si presentano, ad esempio: quelli relativi alla gestione di un brano musicale in riproduzione, qualora ci fosse un lettore musicale in esecuzione in background; oppure quelli inerenti alle indicazioni stradali, qualora fosse attiva la navigazione e sul display resti aperto il player multimediale. C’è da dire, però, che questa nuova opzione della piattaforma di Google pare sia disponibile esclusivamente per gli schermi dotati di risoluzione inferiore al Full HD (1080p), mentre per tutti gli altri display dotati di una più elevata risoluzione dovrebbe apparire la barra delle applicazioni in modo verticale sul bordo del display.

Tuttavia, Coolwalk è attualmente ancora in fase di test e dunque per adesso non abbiamo ulteriori dettagli su quando potrà essere utilizzata dagli utenti di Android Auto. Di recente, inoltre, la piattaforma aveva riscontrato alcuni problemi con Waze e le manopole di alcuni sistemi di infotainment: ora, però, in seguito all’aggiornamento alla versione 8.5 ed al rinnovamento grafico, il colosso di Mountain View afferma di aver risolto alcuni bug. Insomma, Big G è sempre sul pezzo e cerca di assicurare sempre ai suoi clienti un servizio migliore.

