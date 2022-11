Bull 6 non va in onda il 19 novembre. Salta di nuovo l’appuntamento con la serie tv, come accaduto la scorsa settimana insieme a NCIS Los Angeles 13, per dare spazio alle ATP finals 2022, che si svolgeranno a Torino. L’evento sarà trasmesso alle 21:00 su Rai2, quindi occuperà la fascia oraria destinata alla serie tv.

NCIS Los Angeles 13 e Bull 6 torneranno quindi in onda domenica 20 novembre con i rispettivi episodi di stagione. Nel 13×14, l’NCIS indaga sulla rapina a un deposito d’arte di fascia alta andando sotto copertura come potenziali acquirenti sul mercato nero, per scoprire chi c’è dietro gli oggetti rubati.

Nel 6×16 di Bull, Bull e Izzy sono in disaccordo quando lui ha la squadra a guidare la difesa per la sua ex ragazza; i conflitti personali abbondano per la TAC quando Chunk si ritrova a difendere Diana in tribunale contro il suo ragazzo e pubblico ministero, Robert. Nel 6×17, Izzy assume Bull e TAC per difendere un fantino accusato di aver commesso un incendio doloso contro un proprietario di una stalla che lo ha licenziato.

Nel cast di NCIS Los Angeles 13: Chris O’Donnell nel ruolo di Grisha “G.” Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye; Eric Christian Olsen è Marty Deeks; Medalion Rahimi è Fatima Namazi; Caleb Castille è Devin Roundtree; Gerald McRaney è Hollace Kilbride; LL Cool J nei panni di Sam Hanna. Linda Hunt sarà presente in un numero minore di episodi nel ruolo di Hetty.

Nel cast di Bull 6: Michael Weatherly è il Dr. Jason Bull; Geneva Carr è Marissa Morgan; Christopher Jackson è Chester “Chunk” Palmer; Jaime Lee Kirchner è Danielle “Danny” James; MacKenzie Meehan è Taylor Rentzel; Yara Martinez è Isabella “Izzy” Colón.

La programmazione di NCIS Los Angeles 13 e Bull 6 proseguirà fino a dicembre, con quest’ultima che terminerà la sua ultima stagione.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 13 e Bull 6 su Rai2 è per domenica dalle 21:05.

