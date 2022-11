Caparezza sposa Albina, la sua fidanzata storica. Il matrimonio si è tenuto a Barletta oggi, sabato 19 novembre, città Natale di lei. I due sono diventati marito e moglie con rito civile, all’interno della Sala Rossa del castello di Barletta. Blindata la cerimonia che ha accolto solo un numero ristretti di invitati, tra amici e familiari della coppia, ben lontani da occhi indiscreti.

Il matrimonio infatti non aveva in alcun modo raggiunto la rete. Caparezza, da sempre molto riservato, non ha mai scritto sui social di essere in procinto di sposarsi né ha mai fornito aggiornamenti sulla sua vita sentimentale. Sua moglie si chiama Albina e tutto ciò che sappiamo è che i due si conoscono da diverso tempo tanto che lei è la sua fidanzata storica.

I due hanno poi accolto gli ospiti all’interno del locale Eremo club, una scelta per niente casuale. Proprio qui infatti ha avuto inizio il percorso artistico di Caparezza e la sua carriera nel mondo della musica.

Pochi i dettagli giunti in rete sulla cerimonia. Si parla di un manifesto con un fumetto che ritrae i due sposi con la scritta: “Michele e Alba, felici ma-trimoni”, riprendendo anche il titolo di un suo celebre brano, rilasciato nel 2006 e contenuto nell’album Habemus Capa.

