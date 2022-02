I concerti di Caparezza programmati per la primavera 2022 slittano in estate. Così l’Exuvia Tour 2022 si sposta dai palazzetti alle arene, con una riprogrammazione del calendario e l’aggiunta di nuove date. Il cantautore pugliese lo ha appena comunicato sui social, scusandosi con i suoi fan per lo slittamento. I motivi, ovviamente, sono legati al persistere della pandemia del Covid-19.

Nuove date dei concerti di Caparezza

In primo luogo Caparezza comunica che i biglietti già acquistati potranno essere convalidati per le nuove date. In secondo luogo il cantautore ha fornito tutti i dettagli per la convalida, da effettuarsi presso la piattaforma Clappit linkata nella bio di Instagram. Per coloro che non intendono convalidare il biglietto è possibile richiedere un voucher al 100% del prezzo del biglietto entro l’8 aprile 2022. Chi non è interessato al voucher può richiedere il rimborso in denaro entro la stessa data.

Ecco il calendario aggiornato dei concerti di Caparezza:

25 giugno Treviso – Arena della Marca recupero del 06 maggio Jesolo (Ve) – PalaInvent

27 giugno Bologna – Sequoie Music Park recupero del 13 maggio Casalecchio di Reno (Bo) – Unipol Arena

28 giugno Bologna – Sequoie Music Park recupero del 13 maggio Casalecchio di Reno (Bo) – Unipol Arena

01 luglio Lucca – Lucca Summer Festival recupero del 26 maggio Firenze – Mandela Forum

02 luglio Padova – Sherwood Festival (nuova data)

05 luglio Collegno (To) – Flowers Festival recupero del 01 giugno Torino – Pala Apitour

09 luglio Mantova – Piazza Sordello recupero del 14 maggio Mantova – Grana Padano Arena

11 luglio Milano – Milano Summer Festival – Ippodromo Snai – San Siro – recupero del 08 maggio Assago (Mi) – Mediolanum Forum

15 luglio Napoli – recupero del 23 maggio Napoli – Palapartenope* (la data di recupero è confermata, la location del concerto verrà comunicata entro e non oltre il 15 marzo 2022)16 luglio Sonic Park Matera – Cava Del Sole (nuova data)

20 luglio Genova – Balena Festival (nuova data)

22 luglio Ferrara – Ferrara Summer Fest (nuova data)

23 luglio 2022 Roma – Rock In Roma recupero del 29 maggio Palazzo dello Sport

29 luglio 2022 Catania – Villa Bellini recupero del 20 maggio Catania – Palacatania

06 agosto Pescara – Zoo Music Fest – Porto Turistico (nuova data)

07 agosto 2022 Fasano (Br) – Locus Festival recupero del 18 maggio Bari – Palaflorio

10 agosto 2022 Monte Urano (Fm) – Parco Fluviale Alex Langer recupero del 27 maggio Ancona – PalaPrometeo

13 agosto Majano (UD) – Festival di Majano (nuova data)

In merito allo slittamento, Caparezza scrive:

“A malincuore, ancora una volta, sono costretto a comunicarvi una notizia che non vorrei darvi: ad oggi, come sapete, nonostante i miglioramenti della situazione sanitaria a cui assistiamo, non c’è alcuna garanzia che i tour nei palazzetti possano ripartire. Troppa gente è ancora ferma in attesa di un cenno che non arriva mai ed è davvero problematico organizzare concerti di queste dimensioni nel buio più totale. Potremmo spostare il tour all’autunno prossimo, tenendo le dita incrociate e senza che nessuno ci dia uno straccio di garanzia ma non siamo più nelle condizioni di farlo. Io e la mia band desideriamo solo suonare e rivedervi, è tutto ciò che vogliamo e a questo punto, l’unico periodo per farlo, senza brutte sorprese, è l’estate. Mi conoscete, sapete quanto siano importanti i live per me, sapete quanto lavoro ci sia dietro i miei spettacoli e quanto sia frustrante rimandare un tour di mese in mese. Questa estate sarà pertanto l’unica occasione per partecipare all’Exuvia Tour e buttarci alle spalle mesi di indecisioni e tentennamenti indipendenti dalle nostre volontà”.

Exuvia

Exuvia è il 10° album in studio di Caparezza – l’ottavo, se vogliamo, sotto il suo pseudonimo – ed è un viaggio intimista in cui l’artista racconta il suo cambiamento interiore, frutto della volontà di lasciarsi il passato alle spalle con tutti i rischi e le riflessioni che ciò comporta. L’ultimo singolo è Come Pripyat, una tappa del viaggio in cui il cantautore manifesta la sua angoscia per l’incomunicabilità.

Da anni, specialmente dai tempi di Prisoner 709, Caparezza ha messo un po’ da parte la critica sociale e l’analisi ironica dell’attualità, scegliendo di raccontarsi in tutte le sue fragilità e tutte le sue inquietudini. Complice in questo è l’acufene che lo ha colpito e ha deciso di raccontare nel singolo Larsen.

Exuvia, infatti, è un processo tipico del mondo animale che ad un certo punto della loro vita abbandono la vecchia pelle.