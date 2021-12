I concerti di Caparezza del 2022, inizialmente programmati per febbraio e marzo 2022, slittano a maggio. Il cantautore e rapper pugliese lo ha comunicato nell’ultima ora sui social con il nuovo calendario. Le date di Livorno e Pesaro non sono state riprogrammate, per questo esiste la disponibilità di conversione dei biglietti, richiesta del voucher o rimborso monetario.

L’annuncio

A determinare lo slittamento dei concerti di Caparezza del 2022 sono state le disposizioni governative di contenimento dei contagi da Covid-19. L’artista, infatti, si sarebbe dovuto esibire nei palazzetti ma il perseverare della curva dei ricoveri e il tasso di positività al virus SARS-CoV-2 hanno reso necessaria una riprogrammazione delle date. Ecco il messaggio scritto da Caparezza per i suoi fan:

“La notizia che non avrei voluto darvi è arrivata. Le attuali norme per il contrasto della pandemia non ci permettono di suonare nei palazzetti a febbraio. Il tour è dunque rinviato, anche se di un paio di mesi. Partirà a maggio e i biglietti resteranno ovviamente validi per le nuove date. In questo spostamento abbiamo perso per strada 2 appuntamenti, quelli di Pesaro e Livorno”.

Le nuove date

Le date precedentemente annunciate per l’Exuvia Tour 2022 sono state riprogrammate secondo il seguente calendario.

06 maggio 2022 JESOLO (VE) – PALA INVENT recupero del 19 febbraio 2022

08 maggio 2022 MILANO – MEDIOLANUM FORUM recupero del 25 marzo 2022

13 maggio 2022 BOLOGNA – UNIPOL ARENA recupero del 5 marzo 2022

14 maggio 2022 MANTOVA – GRANA PADANO ARENA recupero del 23 febbraio 2022

18 maggio 2022 BARI – PALA FLORIO recupero del 18 marzo 2022

20 maggio 2022 CATANIA – PALA CATANIA recupero del 21 marzo 2022

23 maggio 2022 NAPOLI – PALAPARTENOPE recupero del 16 marzo 2022

26 maggio 2022 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM recupero del 25 febbraio 2022

27 maggio 2022 ANCONA – PALA PROMETEO recupero del 14 marzo 2022

29 maggio 2022 ROMA – PALAZZO DELLO SPORT recupero dell’11 marzo 2022

01 giugno 2022 TORINO – PALA ALPITOUR recupero del 29 marzo 2022

I biglietti per le date di Livorno e Pesaro

Caparezza fa sapere che coloro che hanno già acquistato i biglietti per le date di Livorno e Pesaro possono scegliere una delle seguenti opzioni:

Utenti da Livorno : prenotarsi dalle ore 11 di lunedì 20 dicembre per partecipare alla data di Firenze sul sito https://www.clappit.com/caparezza-2022/;

: prenotarsi per partecipare alla data di sul sito https://www.clappit.com/caparezza-2022/; Utenti da Pesaro : prenotarsi dalle ore 11 di lunedì 20 dicembre per partecipare alle date di Ancora o Bologna sul sito https://www.clappit.com/caparezza-2022/;

: prenotarsi per partecipare alle date di sul sito https://www.clappit.com/caparezza-2022/; Utenti impossibilitati a convertire le date di Livorno e Pesaro: richiedere un voucher o un rimborso monetario.

Caparezza scrive:

“Riprogrammare questi eventi non è facile. Bisogna ogni volta verificare le disponibilità dei palazzetti e pianificare gli spostamenti, tenendo in sospeso tutte le figure lavorative, quindi è inutile dirvi quanto sia dispiaciuto e frustrato“.

Le nuove date dei concerti di Caparezza del 2022 slittano dunque di circa due mesi, ragione per cui il cantautore chiede al suo pubblico di avere pazienza. Con l’Exuvia Tour Michele Salvemini – questo il nome all’anagrafe di Caparezza – sceglie di chiudere con il suo passato attraverso la metafora dell’exuvia (voce latina per esuvia) è ciò che rimane dell’esoscheletro dopo la muta di un insetto, un crostaceo o un aracnide.

L’ultimo singolo estratto dall’album è El Sendero in featuring con la cantante messicana Mishel Domenssain.

