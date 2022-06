Perché Caparezza si ferma? L’artista ha annunciato l’intenzione di portare a termine la tournée per poi fermarsi. Sulle pagine de Il Resto del Carlino, la comunicazione della decisione che spiazza i fan. “Faccio questi venti concerti e mi fermo. Non posso rischiare troppo”, le parole del cantante che ha fatto della sua passione per la musica un lavoro profittevole, interrotto dalla malattia.

Non è una novità. Ne aveva già parlato in passato. Caparezza soffre di acufene e ipoacusia e a questo disturbo aveva anche dedicato una canzone. Si intitola Larsen ed è contenuta nell’album Prisoner 709. Nel testo di questo pezzo, Caparezza aveva raccontato la sua malattia, invalidante per un cantante, attività nella quale l’udito è fondamentale. E allora Caparezza si ferma. Non annulla né posticipa i live già in programma ma, almeno per il momento, non ne confermerà altri. Caparezza si ferma.

Impossibilitato a svolgere lunghi concerti, spiega la sua decisione e racconta che a nulla sono valsi i tentativi di affidarsi ai migliori professionisti, su suggerimento di amici e colleghi. La situazione non è cambiata e Caparezza, adesso, si arrende. Ha capito che dovrà convivere serenamente con la sua malattia, accettarla e accettarne le limitazioni.

“Soffrendo di acufene e ipoacusia non posso più fare lunghi giri di concerti come accadeva in passato. In questi sette anni di difficoltà ho incontrato tanti colleghi che m’hanno detto senti questo, fatti vedere da quello, io l’ho fatto ma non è cambiato alcunché. Così ho smesso di cercare cure miracolose per il mio deficit uditivo”, spiega. Caparezza si ferma.

Il tour Exuvia Estate 2022 si svolgerà come da calendario, ma quelli che seguono potrebbero essere per Caparezza gli ultimi live.



25 giugno TREVISO – ARENA DELLA MARCA

27 giugno BOLOGNA – SEQUOIE MUSIC PARK

28 giugno BOLOGNA – SEQUOIE MUSIC PARK

01 luglio LUCCA – LUCCA SUMMER FESTIVAL

02 luglio PADOVA – SHERWOOD FESTIVAL

04 luglio COLLEGNO (TO) – FLOWERS FESTIVAL

09 luglio MANTOVA – PIAZZA SORDELLO

11 luglio MILANO – MILANO SUMMER FESTIVAL – IPPODROMO SNAI SAN SIRO

15 luglio NAPOLI -SUO.NA FESTIVAL

16 luglio MATERA – SONIC PARK MATERA

20 luglio GENOVA – BALENA FESTIVAL

22 luglio FERRARA – FERRARA SUMMER FEST

23 luglio ROMA – ROCK IN ROMA

29 luglio CATANIA – VILLA BELLINI

03 agosto LECCE – OVERSOUND MUSIC FESTIVAL

06 agosto PESCARA – ZOO MUSIC FEST

07 agosto FASANO (BR) – LOCUS FESTIVAL

10 agosto MONTE URANO (FM) – BAMBÙ FESTIVAL

12 agosto BRESCIA – FESTA DI RADIO ONDA D’URTO

13 agosto MAJANO (UD) – FESTIVAL DI MAJANO