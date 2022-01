Il titolo di Come Pripyat di Caparezza fa rima con desolazione, vuoto e silenzio. Proprio questo è il messaggio che Michele Salvemini vuole lanciare nel suo viaggio immaginario di Exuvia, una fuga dal suo passato per cambiare pelle e abitudini. Nel suo percorso, Caparezza attraversa una serie di realtà che ora gli vanno strette e si interfaccia con quel limbo che è tipico di chi vive un cambiamento: ostacoli, angosce e ansie anticipatorie, ma anche punti fermi e desolanti.

In Come Pripyat di Caparezza il viaggio giunge ad una tappa in cui il cantautore si trova di fronte a una città fantasma, proprio come ciò che resta dopo la tragedia di Chernobyl. Non solo case disabitate, ma un’intera realtà mutata, diversa da come la ricordava e per questo motivo di riflessione. Non c’è comunicazione, tra quegli isolati, e Caparezza sente di parlare “al vuoto” e lo fa in questi termini: “Non parlo al mondo come prima/Ma parlo a vuoto come Pripyat/Nell’indolenza collettiva/Che mi avvelena come Pripyat”. Ancora riflette sulla politica: “I miei parenti sembrano membri del Ku Klux Klan/Il mio Sud cambia pelle, mamba verde”. Con questo Michele Salvemini sottolinea il Sud Italia che da qualche anno si è scoperto leghista, dopo anni in cui la (ormai ex) Lega Nord manifestava una certa intolleranza verso i meridionali.

“Questo pezzo rappresenta il passaggio da realtà ferma a realtà trasformata. Nel bel mezzo della boscaglia mi imbatto nei resti di una città fantasma in cui tutto è mutato a causa della radioattività. Tante le mutazioni in atto: il rap è diventato l’esaltazione dell’opulenza, la criminalità è diventata un’ambizione sociale, i meridionali sono diventati leghisti, le persone e le categorie che ho difeso nelle mie canzoni hanno un pensiero ormai opposto al mio e ho la sensazione fortissima di parlare a vuoto, di parlare ‘al vuoto’, come Mastorna nel film incompiuto di Fellini, come me se vivessi nella città fantasma di Pripyat (evacuata dopo il disastro di Chernobyl)”.

Per rendere al meglio il suo messaggio, sotto un titolo come Come Pripyat Caparezza appone una base che riprende i fasti del synth pop anni ’80, epoca in cui del resto si è consumato l’incidente del Reattore 4 di cui ancora oggi l’Europa paga le conseguenze.

Con Exuvia Caparezza ci parla di sé e lo fa attraverso la metafora del mutamento degli insetti che si lasciano alle spalle la loro corazza per cominciare una nuova vita. Di seguito il testo del nuovo singolo: Come Pripyat di Caparezza è disponibile da oggi in rotazione radiofonica.

Exuvia, CD Audio CD – Audiobook

05/07/2021 (Publication Date) - UNIM1 (Publisher)

Testo