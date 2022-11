Sono passati davvero pochi giorni da quando il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento stabile di Android 13 per i pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4, che era, però, limitato a quelle unità iscritte al programma beta relativo alla One UI 5.0. Ora, l’azienda asiatica ha iniziato a distribuire l’aggiornamento stabile per tutti in determinati mercati.

Come riportato da ‘SamMobile‘, l’aggiornamento stabile di Android 13 (con One UI 5.0) per i Samsung Galaxy Z Flip 4 è disponibile con la versione firmware F721NKSU1BVK5 in Corea del Sud. Anche il Samsung Galaxy Z Fold 4 sta ricevendo l’aggiornamento stabile di Android 13 nello stesso Paese con la versione firmware F936NKSU1BVK5. Questi nuovi aggiornamenti portano anche la patch di sicurezza di novembre 2022 sui dispositivi per correggere quasi quattro dozzine di vulnerabilità della sicurezza. Gli utenti sudcoreani dei Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4 possono scaricare l’aggiornamento di Android 13 sui propri dispositivi tramite il percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

Gli utenti dei Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4 di altri Paesi potrebbero ottenere l’aggiornamento ad Android 13 nei prossimi giorni. Il colosso di Seul ha lanciato i Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4 alcuni mesi fa con Android 12 (Android 12L sul Samsung Galaxy Z Fold 4) basato sull’interfaccia proprietaria One UI 4.1.1. I dispositivi vengono forniti con la promessa di quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo Android e hanno già ricevuto un major-upgrade, e sono dunque idonei per altri tre aggiornamenti del sistema operativo Android per il futuro. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

