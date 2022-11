Janira D’Amato è la protagonista della storia in onda oggi, 17 novembre, di Amore Criminale, il programma di Rai3 che tornerà nel prime time con la sua quinta puntata. Al centro ci sarà proprio la storia di Janira, uccisa nel 2017, all’età di 21 anni, dall’ex fidanzato. Quando i due ragazzi si conoscono sono poco più che adolescenti tant’è che Alessio Alamia per lei era il primo fidanzatino.

La giovane Janira stava conoscendo l’amore per la prima volta mentre Alessio aveva trovato in lei un’ancora dopo un’infanzia dolorosa ma quando emergono le prime difficoltà tutto cambia e il loro amore si trasforma in un rapporto chiuso e sbilanciato dove è lui che detta le regole e decide per Janira allontanandola da amici e parenti. Alessio la denigra, a volte la umilia, la fa sentire non all’altezza e con il tempo la isola e le fa terra bruciata attorno portandole via la sua autonomia.

“Questa è la storia di una ragazza che vive in una condizione di totale dipendenza emotiva dal fidanzato”.



La storia di Janira ad #AmoreCriminale con @EmmaDAquino giovedì su @RaiTre alle 21:25 pic.twitter.com/uT74nGzDd4 — Amore Criminale (@AmoreCriminal) November 16, 2022

Dopo circa tre anni di relazione, Janira decide di iscriversi a un corso di pasticceria per realizzare il suo sogno ma l fidanzato la vede come una minaccia, l’inizio di un abbandono che non sopporterà. Prova in tutti i modi a farle cambiare idea, arrivando anche a minacciare di togliersi la vita ma Janira dice no fino all’addio.

“Alessio vive la felicità di Janira come una minaccia, come un attacco al suo potere”.



La dottoressa Canovi ad #AmoreCriminale con @EmmaDAquino questa sera su @RaiTre alle 21:25 pic.twitter.com/4GEnz2g0sJ — Amore Criminale (@AmoreCriminal) November 17, 2022

Lui stesso, in una lunga deposizione durante il processo, si è definito geloso nei limiti della normalità negando di aver allontanato Janira dai suoi amici, riferendo poi che il giorno dell’omicidio, quel 7 aprile del 2017, lui l’ha voluta incontrare per restituirle dei suoi effetti personali: “Abbiamo litigato, mi ha tirato uno schiaffo. Quando mi ha paragonato a mia madre, dicendo che ero un fannullone e un delinquente, non ci ho visto più e ho perso il controllo“.

Di fronte all’ennesimo rifiuto secco di Janira, il ragazzo l’ha colpita con 49 coltellate senza lasciarle nemmeno il tempo di difendersi. Il resto della storia lo conosceremo questa sera ad Amore Criminale.