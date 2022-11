Valerio Scanu sposa Luigi Calcara, il suo compagno. A Oggi è Un Altro Giorno apre il suo cuore e racconta a Serena Bortone le tappe del loro amore, dal primo messaggio su Instagram alla proposta di matrimonio, passando per la presentazione ai suoceri e il triste addio al papà.

Tra i due è stato colpo di fulmine. A colpire Valerio Scanu è stata la semplicità di Luigi e il suo essere molto presente.

Come si sono conosciuti Valerio Scanu e Luigi

Valerio Scanu e Luigi si sono conosciuti via Instagram, grazie ad un amico in comune, Giuseppe.

“Un mio amico mi diceva ‘Basta con queste foto da santarellino, cerca di mettere in mostra le tue doti, mostra anche il resto del corpo’. Mi faceva foto in costume, mi commentava un sacco di gente. Luigi invece mi ha commentato una foto con un mio amico, Giuseppe, e ha scritto ‘che belli’. Rispondo ‘grazie mille’ e iniziamo a parlare”, ricorda Valerio Scanu su quei primi messaggi scambiati con Luigi sui social. Tra gli amici in comune c’era proprio Giuseppe.

I due poi si sono conosciuti di persona: lì di Luigi, Valerio è rimasto colpito dalla sua semplicità. “Quando ci siamo conosciuti mi ha colpito la sua semplicità e il suo essere attento a tutto. Me lo aspettavo non così alto, perché è abbastanza alto”, commenta.

La proposta di matrimonio inaspettata

Valerio Scanu ha fatto a Luigi la proposta di matrimonio dinanzi a 25 persone. I due si trovavano ad una festa, a casa di amici, quando Valerio si è inginocchiato e ha chiesto a Luigi di sposarlo.

“Non se lo aspettava, in realtà ho impacchettato una scatola di scarpe e ho messo un sacchettino all’interno ma era vuoto. L’anello lo avevo io”, spiega Valerio Scanu che si è divertito ad osservare le reazioni del suo compagno nel non trovare nulla nella scatola.

Una proposta inaspettata per Luigi ma programmata per Valerio che pensava da un po’ di tempo di compiere questo passo. Luigi gli ricorda anche suo padre, che ha perso a causa del Covid.

La presentazione ai suoceri

Una grande sorpresa, l’arrivo di Valerio Scanu in casa di Luigi. “Sono arrivato a sorpresa con il fratello, che non conoscevo e con il quale mi sono messo d’accordo”, ricorda Scanu.

“Lui stava verso le 11 di sera sulla spiaggia a Selinunte da solo e l’ho raggiunto a sorpresa accompagnato dal fratello e dal mio amico Giuseppe. Non lo sapeva nessun altro”, aggiunge. In quell’occasione Valerio Scanu ha conosciuto anche la suocera, una donna molto affettuosa.

Valerio Scanu omosessuale: la reazione del papà

Quando Valerio Scanu ha raccontato in famiglia di essere omosessuale la reazione di suo padre è stata quella di sciogliersi in lacrime pensando al dolore che suo figlio deve aver provato nel covare un simile segreto e nel preoccuparsi delle eventuali ferite che avrebbe inflitto a mamma e papà.

Valerio Scanu spiega che stava ospitando in casa un’amica che il giorno dopo avrebbe dovuto prendere un volo molto presto. Ad accompagnarla in aeroporto suo padre, trovato in lacrime la mattina presto. Le lacrime non erano dovute alla dichiarazione precedente della sessualità di suo figlio ma scaturite dal pensiero del dolore che deve aver provato Valerio anni prima nell’ipotizzare che ne avrebbe causato nei suoi genitori.

La malattia di Valerio Scanu: il tumore al polmone

Valerio Scanu è stato operato e gli è stato asportato mezzo polmone. Aveva un tumore di 2 cm, non particolarmente esteso fortunatamente ma ugualmente un intervento estremate delicato prima del quale non era possibile effettuare la biopsia.

In questa occasione, Valerio Scanu non ha voluto far preoccupare la famiglia e ha sempre sminuito l’entità dell’intervento dinanzi a suo padre che ha poi ritrovato fuori dall’ospedale nonostante lo avesse scoraggiato in tutti i modi a raggiungerlo. La sua salvezza? Valerio crede di doverla anche a lui.