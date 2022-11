Rocco Siffredi a Belve questa sera insieme ad Anna Foglietta. Queste sono le prime notizie ufficiali della puntata del programma che oggi,15 novembre, andrà in onda su Rai2 e che già è destinata a creare scalpore. Secondo quanto anticipato da Dagospia, infatti, sembra proprio che il programma porterà in tv Rocco Siffredi pronto non solo ad annunciare il suo addio al mondo del porno ma anche a parlare della sua dipendenza dal ses*o tirando in ballo Francesco Totti. Ma cosa hanno i due in comune?

Secondo Dagospia i due non sono accomunati dal fatto di essere dei numeri uno nel rispettivo ‘campo’ ma di avere questa dipendenza dal ses*o con cui fare i conti. Il sito di informazione fa sapere che l’attore si sarebbe sciolto in lacrime parlando della sua dipendenza dal sesso tirando in ballo il campione al quale poi avrebbe inviato un messaggio: “L’attore a Francesca Fagnani ha rivelato anche di aver mandato un messaggio a Totti: “So che abbiamo un problema in comune, la dipendenza dal sesso…”, avrà ottenuto o no una risposta?

Lo scopriremo solo questa sera quando l’intervista a Belve andrà in onda e capiremo se l’indiscrezione di Dagospia si rivelerà vera oppure no. Già in passato Rocco Siffredi ha parlato della sua dipendenza e all’epoca aveva deciso di ‘curarsi’ partecipando all’Isola dei Famosi rivelando: “Ci sono andato per la terapia, per la dipendenza dal sesso. Dovevo farcela, ce l’ho fatta. Era una sfida terribile con me stesso, con uno che non è mai andato dall’analista, anche perché l’analista lo facevo io. Ne sono uscito, ora posso ricominciare. E devo tutto alla mia famiglia”.

Il resto lo scopriremo questa sera quando Belve andrà in scena dividendosi tra Rocco Siffredi e Anna Foglietta, un fiore all’occhiello del cinema italiano.