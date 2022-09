Da mesi ormai aspettiamo con ansia novità sul prossimo progetto di Alessandro Borghi e ad accontentare la nostra sete di notizie ci ha pensato Netflix poche ore fa annunciando la nuova serie italiana SUPERSEX. Alessandro Borghi è chiamato a dimenticare il cattivo di Suburra per vestire i panni del re del porno, Rocco Siffredi, in una serie liberamente ispirata alla sua vita prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, una società del gruppo Fremantle, e da Matteo Rovere per Groenlandia, società del gruppo Banijay.

Le riprese di Supersex sono ufficialmente iniziate e questo significa che i sette episodi che compongono la prima stagione andranno in onda nel 2023. La storia è liberamente tratta dalla vera vita di Rocco Siffredi e dalle sue dirette testimonianze portando in tv un racconto profondo che attraverserà la sua vita fin dall’infanzia.

Supersex racconterà della sua famiglia, delle sue origini e del suo rapporto con l’amore, il punto di partenza e il contesto che lo ha portato ad intraprendere la sua strada nella pornografia. Alessandro Borghi è Rocco Siffredi mentre Jasmine Trinca sarà Lucia, Adriano Giannini vestirà i panni di Tommaso e Saul

Nanni quelli di Rocco ragazzo.

Creata e scritta da Francesca Manieri , la serie vede alla regia Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni che è anche creatrice e sceneggiatrice della serie. La trama di SUPERSEX recita: