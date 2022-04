Dopo tanti mesi, l’hype scatenato dalle foto e dal video che mostra Arisa e Rocco Siffredi insieme sulla bacheca della cantante raggiunge un nuovo livello: l’artista e il pornodivo si sono incontrati a Milano e hanno testimoniato l’evento in una serie di scatti comparsi sui social. “Cosa bolle in pentola?” è la domanda più ricorrente.

Arisa e il film erotico

Specialmente nell’ultimo anno Arisa si è mostrata più volte in tenute sensuali per dimostrare la ritrovata fiducia nel suo corpo e una nuova consapevolezza. Per questo Rosalba Pippa non ha nascosto la possibilità di cimentarsi nel mondo del soft porno o del cinema erotico. Possibilità, queste, che non erano sfuggite a Rocco Siffredi che durante un’intervista aveva definito “sexy a livelli surreali” la cantante di Mi Sento Bene e si era detto pronto a fare un’esperienza insieme a lei nel mondo del cinema per adulti.

Da quel momento i fan della cantante – e del pornodivo, ovviamente – hanno lasciato un nodo al fazzoletto e hanno atteso che i due personaggi prendessero una decisione. Nelle ultime ore le foto che mostrano Arisa e Rocco Siffredi insieme hanno riacceso i riflettori sulla vicenda.

Arisa e Rocco Siffredi insieme: la frase enigmatica

Sulla bacheca di Arisa sono comparsi dei selfie che la mostrano mentre fa facce buffe insieme a Rocco Siffredi. La cantante, nell’unico video pubblicato in mezzo alle slide, si limita a dire: “Quindi Rocco sì“. Il resto è più che immaginabile.

Tra i commenti non manca l’ironia: “Attenta con lui dietro”, scrive Boss Doms, “Arisa, è la patria che te lo chiede”, scrive un altro utente mentre altri VIP come Sabrina Salerno si limitano a un cuoricino festante. Addirittura compare il commento di Antonio Razzi che scrive: “Bellissimi”. Non mancano i commenti di dissenso, con utenti che invitano la cantante a dedicarsi solamente alla musica.