“Ho pianto per giorni dopo averla vista”. Lo ha dichiarato Rocco Siffredi, star del cinema per soli adulti, alla rivista 7 del Corriere della Sera, in merito alla serie TV sulla sua vita, Supersex, che sarà disponibile dal prossimo 6 marzo sulla piattaforma di streaming di Netflix.

Il titolo Supersex è tratto dal fotoromanzo che ha ispirato l’attore all’inizio della sua carriera, in cui un extraterrestre veniva sulla terra per far cadere tutte le donne ai suoi piedi.

Lo show mostra tutto il percorso del ragazzo di Ortona divenuto l’attorno porno più famoso del mondo e una vera e propria icona pop. Creata da Francesca Manieri, la serie è diretta da Matteo Rovere. A vestirte i panni del protagonista è Alessandro Borghi. Al suo fianco, tra gli altri, Adriano Giannini e Jasmine Trinca.

Inizialmente non riuscivo a riconoscermi negli attori – confessa Siffredi – poi però ho rivissuto l’infanzia e la morte di un mio fratello. Ho rivisto mia madre, gli amici d’infanzia. Bellissimo, ma vedere scorrere la propria vita in poche ore sul divano con moglie e figli è anche surreale”.

Rocco ha poi confessato che la sua famiglia era curiosa di sapere “se tutto corrispondeva ai miei racconti. Rosa – spiega – sapeva da che situazione vengo, dei guai in cui mi sono infilato da ragazzino per aiutare la famiglia, e la realtà è stata anche più sofferta di quanto appare nella serie. I miei figli non immaginavano una vita così diversa rispetto alla loro, ovattata e protetta”.

TRAMA E CAST DELLA SERIE TV SUPERSEX

