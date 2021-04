Rocco Siffredi a Name That Tune con Riki, Bugo e Jake La Furia nella quarta puntata in onda stasera su TV8. La squadra delle donne resta ancora stabile dopo tre puntate, imbattuta in questa edizione. Cambia dunque la squadra degli uomini, tra conferme e new entry.

Riki resta nel team tutto al maschile e si aggiunge Rocco Siffredi per la nuova sfida nello show musicale condotto da Enrico Papi, che riprende il successo del vecchio Sarabanda, in onda su Mediaset negli anni ’90.

Rocco Siffredi è il nuovo ingresso nella squadra degli uomini nella quarta puntata di Name That Tune – Indovina La Canzone, in onda stasera, mercoledì 28 aprile 2021. La gara musicale Vip condotta da Enrico Papi, inizierà alle ore 21.30 e vedrà in sfida le due squadre pronte a contendersi la vittoria del quarto appuntamento.

La squadra che vincerà verrà automaticamente confermata anche la prossima settimana, quella che perderà non potrà tornare e vedrà i suoi concorrenti cambiare in modo parziale o integrale.

I concorrenti – 8 in totale – dovranno dimostrare di conoscere le migliori canzoni italiane end internazionali e dovranno riconoscerle nei diversi giochi. Dovranno poi indovinare tre cantanti misteriosi per aggiudicarsi punti fondamentali per la sfida conclusiva de Sette Per Trenta in cui il concorrente scelto da ogni team avrà solo 30 secondi per indovinare 7 canzoni. Chi ne indovinerà di più porterà la propria squadra al trionfo.

Da un lato le donne: Orietta Berti, Anna Tatangelo, Sabrina Salerno e Antonella Elia. Dall’altro lato la nuova squadra degli uomini che, dopo l’eliminazione della scorsa settimana, è ancora costretta a cambiare. Sono Riki, Rocco Siffredi, Bugo e Jake La Furia i 4 prescelti stasera per dare battaglia al team tutto al femminile.