Al via la prevendita dei biglietti per le nuove date di Salmo a Roma nel 2023 e a Catania. L’artista annuncia due appuntamenti da non perdere previsti per il prossimo anno e tra questi spunta lo show al Rock in Roma. Tra le prime sorprese della line up di Rock in Roma 2023 c’è infatti proprio il ritorno di Salmo: sarà sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle il 13 luglio 2023.

Con oltre 2,8 miliardi di streaming totali, 63 dischi di platino e 39 dischi d’oro, dopo il concerto-evento dello scorso luglio allo Stadio San Siro di Milano, Salmo annuncia due eventi imperdibili attesi per la prossima estate.

Salmo a Roma nel 2023

I biglietti per il concerto di Salmo a Roma nel 2023 saranno disponibili dalle ore 15:00 di lunedì 14 novembre su rockinroma.com e su www.ticketone.it; dalle ore 15:00 di sabato 19 novembre nei punti vendita autorizzati Ticketone. La data è quella del 13 luglio 2023.

Già noti i prezzi, solo non numerati con posto in piedi. I fan potranno acquistare un biglietto per il Pit oppure per il posto unico tradizionale. Di seguito i prezzi.

Pit: € 55,00 + € 8,25 d.p.

Posto unico: € 35,00 + € 5,25 d.p.

Salmo a Catania nel 2023

Salmo si esibirà in concerto a Catania nel 2023. La data è quella del 29 luglio, quando sarà dal vivo sul palco di Villa Bellini. I biglietti per lo spettacolo saranno disponibili online su Ticketone dalle 15:00 di lunedì 14 novembre e nei punti vendita autorizzati del circuito Sicilia Ticket dalle 15:00 di sabato 19 novembre.