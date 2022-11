In vista della 15a giornata del campionato di Serie A, ultimo match prima della pausa per i Mondiali in Qatar, il Napoli capolista è pronto a scendere in campo per chiudere questa prima parte da solo in classifica e con un’altra vittoria. Gli azzurri guidati da mister Luciano Spalletti affronteranno l’ostica Udinese di Andrea Sottil, il match è in programma domani 12 novembre presso lo Stadio Diego Armando Maradona con calcio d’inizio alle ore 15.00. A questo punto, non ci resta che andare a scoprire i dettagli della partita, le probabili formazioni e dove vedere la diretta in TV e streaming.

L’Udinese è sicuramente tra le principali sorprese di questa prima parte di campionato; nell’ultimo match sono reduci da un pareggio ottenuto in trasferta sul campo dello Spezia con il punteggio di 1-1. Attualmente i friulani occupano l’ottava posizione in classifica a quota 24 punti. Nell’altra metà campo ci sarà il Napoli di capitan Di Lorenzo (primo a quota 38 punti) che martedì scorso ha battuto al ‘Maradona’ l’Empoli per 2-0, andando così ad aumentare il divario in classifica con le principali avversarie. La scorsa stagione le sfide tra gli azzurri ed i bianconeri hanno visto entrambe le volte vittoriosi i partenopei, siglando un 4-0 alla Dacia Arena e un 2-1 al ritorno.

La partita Napoli-Udinese, sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e gli abbonati potranno vederla in TV scaricando l’app della piattaforma di streaming su una smart TV compatibile, sui dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast oppure su console di gioco come PlayStation e XBox. Il match della 15a giornata di Serie A si potrà vedere anche in diretta streaming, dove sarà opportuno scaricare l’app di DAZN su smartphone oppure tablet, o ancora collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook.

Detto ciò, vediamo anche quali saranno le probabili formazioni dell’incontro:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Raspadori;

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Lovric, Walace, Samardzic, Pereyra; Beto, Deulofeu.

