Vi piacerebbe avere gratuitamente la Gazzetta Digital Edition? Se siete abbonati a DAZN potete ottenerlo subito. La promozione ‘combo perfetta’ è già disponibile: l’iniziativa permette di avere accesso alla Gazzetta in formato digitale con ogni edizione locale ed i pezzi di fondo settimanali tutti i giorni a partire dalle 3 del mattino ed a bordo di ciascun device in proprio possesso (il sabato accederete anche al magazine Sportweek).

I nuovi abbonati, raggiungendo il sito ‘dazn.com/gazzetta‘ potranno attivare subito l’abbonamento al quotidiano sportivo, ricevendo entro 24 ore un’email con ogni passaggio da seguire per il riscatto del voucher. I già clienti, invece, dovranno atterrare sul sito ‘cloud.in.dazn.com/gazzetta‘, inserire l’email con cui effettuano l’accesso a DAZN e cliccare su ‘Ricevi il codice‘. Anche in questo caso, entro 24 ore si riceverà l’email con il voucher da riscattare, da dover poi inserire sul portale ‘abbonamenti.gazzetta.it/dazn‘. In buona sostanza, DAZN Standard + Gazzetta Digital Edition saranno vostri a 29,99 euro al mese, mentre DAZN Plus + Gazzetta Digital Edition a 39,99 euro al mese. L’offerta resterà valida fino al 30 giugno 2024 e verrà poi disattivata in automatico, andando poi a pagare, una volta scaduta la promozione, solo il prezzo dell’abbonamento DAZN vigente in quel periodo.

Se nel frattempo deciderete di disattivare DAZN perderete anche il diritto di accedere alla versione digitale della Gazzetta. Non hanno diritto alla promozione gli utenti che attivano DAZN tramite partner (come nel caso di TIM) o con metodo di pagamento terzo (Apple, Amazon o Google) e nemmeno quelli che hanno attiva una promozione DAZN sull’abbonamento (potranno accedere alla Gazzetta Digital Edition gratuitamente solo quando la precedente promozione cesserà). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

