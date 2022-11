Al via Tandem 6 su Giallo: dall’8 novembre torna la serie poliziesca francese ambientata a Montpellier, con la coppia investigativa più anticonformista della tv: la Comandante Lea Soler e dal suo ex marito, il Capitano Paul Marchal. Ogni settimana, ogni martedì, andranno in onda due episodi.

La sesta stagione comincia con Léa e Paul in confusione; la donna prende le distanze dall’ex pur di non soffrire. Lui, dal canto suo, non capisce il motivo per cui si comporti così. Inès è l’unica a capire la posta in gioco, nel timore che Paul e Léa finiscano per capire cosa ha fatto lei. È una donna innamorata e sembra pronta a fare qualsiasi cosa per proteggere il suo futuro con Paul. Anche se questo significa allontanarla radicalmente da Léa e dalla sua famiglia. Sebbene Léa non abbia voce in capitolo nella vita amorosa di Paul, è comunque la madre dei loro figli. Fino a che punto Léa può lasciare che Inès prenda posto con Alice e Thomas prima di sentirsi legittimamente esclusa?

Si parte dall’episodio 6×01:

Julius Suton, storico specializzato nella vita di Nostradamus, viene trovato morto ai piedi del Tour des Pins con una misteriosa pergamena in mano. È questa una delle profezie perdute di Nostradamus? La pergamena prevede la morte della vittima o indica il luogo in cui è nascosto il teschio di Nostradamus, come sembra pensare Paul?

A seguire, l’episodio 6×02:

Fratello François viene trovato morto fuori dalle porte della sua abbazia. Cosa ci faceva questo novizio fuori nel cuore della notte? Paul trova nella sua cella una Bibbia piena di strane annotazioni e un diagramma che evoca la Lacrima di Saint Louis, il leggendario diamante scomparso. Il fratello avrebbe trovato la reliquia e sarebbe stato ucciso per recuperarla? O il suo omicidio è legato al suo strano passato, come sembra pensare Léa?

L’appuntamento con Tandem 6 su Giallo è per stasera dalle 21:10.

