C’è una nuova disponibilità PS5 da GameStop, particolarmente pensata per accontentare chi sta aspettando con ansia anche il lancio del titolo God of War Ragnarok, in uscita mercoledì 9 novembre. Il bundle con la console e il game (tra i più acclamati del 2022) è praticamente servito tra una manciata di ore.

Galeotta per la nuova disponibilità PS5 sarà, ancora una volta, la diretta Twitch del canale GameStop Italia. Ci siamo abituati oramai a tenere sotto stretta osservazione proprio questo appuntamento settimanale come decisivo per portarsi a casa la sempre introvabile console. Come accaduto durante il mese di settembre, al lancio di FIFA 23, anche la live del 9 novembre si abbina al lancio di un titolo molto ricercato dell’autunno, dunque sarebbe davvero il caso di non perdersi questo momento.

Qualche coordinata temporale dell’appuntamento con la nuova disponibilità PS5 presso GameStop è d’obbligo. L’appuntamento è per mercoledì 9 novembre, più precisamente dalle ore 15 del pomeriggio. Durante la live, saranno forniti tutti i dettagli relativi al bundle, in particolare il costo del pacchetto console e titolo del momento.

Non abbiamo altri particolari dettagli sulla vendita, almeno per il momento. Per quanto riguarda la console PS5, GameStop non ha ancora comunicato se la soluzione di gioco sarà in vendita nella sua versione standard con disco fisico o digital. Per quanto riguarda invece God of War Ragnarok, sappiamo con certezza che il titolo sarà in versione digitale da scaricare con apposito codice. Non ci sono particolari dubbi sul fatto che poi il numero di unità complessive messe in vendita sarà esiguo. Per questo sarà il caso di collegarsi per la diretta alle 15 esatte e provare a tentare di accaparrarsi il bundle del momento: i possibili acquirenti concorrenti saranno di certo agguerriti e numerosi.

Continua a leggere su optimagazine.com