Oggi 7 novembre in quale orario e dove sarà possibile vedere la diretta streaming sorteggi Champions ma anche Europa League e della Conference League? La giornata sarà cruciale per definire le prossime competizioni tra le squadre che hanno superato i loro gironi di riferimento. Il momento cruciale di terrà live da Nyon, in Svizzera.

Orario di riferimento

Per quanto riguarda l’orario esatto in cui partirà la diretta streaming sorteggi Champions ma anche delle altre due competizioni, ci sono dei distinguo da fare. Proprio per la Coppa dei Campioni, l’appuntamento è il primo della serie, ossia programmato per le ore 12. A seguire, ossia alle 13, sarà il momento della stessa operazione per l’Europa League. In ultima battuta, alle 14, si procederà per la Conference League. Come sempre, per procedere ai sorteggi veri e propri, ci saranno due urne, una contenente i nomi delle squadre teste di serie e l’altra con le seconde dei gironi.

Dove vedere la diretta streaming sorteggi Champions e non solo

La diretta streaming sorteggi Champions, come quella delle altre coppe, potrà essere vista in diverse modalità. La prima cosa da dire è che il fatidico momento potrà anche essere fruito attraverso il canale 20 del digitale terrestre in chiaro. Per gli abbonati Sky poi, le operazioni saranno visibili su Sky Sport24 a pagamento. Di conseguenza, ci sarà la possibilità di non perdersi lo stesso momento attraverso l’app Sky Go ma anche via Dazn, Now Tv, Mediaset Infinity e Amazon Prime Video. Per concludere, l’evento potrà essere seguito anche sul sito Uefa utilizzando un qualsiasi browser internet. Insomma, non mancheranno le possibilità per non perdersi, proprio in diretta, il momento decisivo in cui verranno svelate le sorti della propria squadra del cuore e di quelle avversarie. In tutte e tre i casi, il sorteggio in sé prenderà solo qualche minuto.

