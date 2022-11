La disponibilità di iPhone 14 Pro non sta andando come Apple si aspettava a quanto pare. Questa la sentenza alla quale possiamo arrivare stamane, secondo le ultime informazioni raccolte a pochi giorni da alcune considerazioni specifiche sul prezzo del modello. Provando a scendere maggiormente in dettagli, le spedizioni di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max a quanto pare saranno inferiori a quanto previsto in precedenza dalla società. Si tratta di un verdetto al quale si è giunti dopo un’analisi abbastanza minuziosa.

Un aggiornamento sulla la disponibilità iPhone 14 Pro in vista di Natale e del Black Friday 2022

A cosa è dovuta la crisi della produzione, con conseguente disponibilità di iPhone 14 Pro che stenta a decollare? Il trend in questione, a quanto pare, si è venuto a creare a causa delle restrizioni temporanee dovute al COVID-19 presso lo stabilimento principale Foxconn dove i dispositivi vengono assemblati a Zhengzhou, in Cina. Provando a capire cosa comporti questo in termini prettamente numerici, con la situazione che si è venuta a creare, inevitabilmente la produzione di iPhone potrebbe essere ridotta fino al 30% rispetto ai livelli abituali.

Inutile dire che la situazione creatasi in Cina avrà delle conseguenze assai negative soprattutto durante il periodo del Black Friday 2022 e quello natalizio. La carenza di offerta, al cospetto di una domanda elevata da parte del pubblico che segue Apple in tutto il mondo, difficilmente consentirà agli store di applicare offerte apprezzabili. Senza dimenticare che le difficoltà attuale andranno a generare tempi di attesa più lunghi per i clienti che effettuano ordini di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Attualmente si stima che i dispositivi verranno spediti in 3-4 settimane.

Vedremo come evolveranno i discorsi sulla disponibilità di iPhone 14 nelle prossime settimane.

