Non è un mistero che il prezzo iPhone 14, in particolare quello dei modelli Pro e Pro Max,. sia decisamente salato e in crescita rispetto alle varianti iPhone 13 Pro e Pro Max del 2021. Se ne è parlato abbastanza all’indomani del lancio dei nuovi melafonini a settembre ma ora è giunto il momento di tornare sulla questione grazie ad alcune dichiarazioni ufficiali da parte dei vertici Apple, raccolte sul sito Cnbc.com.

Era già stato ipotizzato che la colpa dell’aumento esponenziale dei listini fosse dovuta al dollaro forte è la teoria è stata ampiamente confermata da Apple La valuta statunitense, negli ultimi mesi, ha accresciuto molto il suo valore rispetto all’euro, alla sterlina e altre monete nazionali. Ciò ha scatenato quanto segue: i profitti in arrivo da uno o più mercati con le monete in affanno, proprio al cambio con il dollaro, ora hanno meno valore rispetto al passato. Di qui l’esigenza di aumentare direttamente il costo unitario del singoli modelli per non perdere terreno sui ricavi.

A proposito di quanto appena riferito, Luca Maestri, in qualità di CFO di Apple, parlando degli utili del quarto trimestre della società con gli analisti ha proprio dichiarato che il dollaro forte rende le cose difficili in un certo numero di aree. I prezzi in aumento dei melafonini di punta hanno fortemente limitato gli acquisti in alcuni paesi emergenti in particolar modo. Non è da sottovalutare, verrebbe da dire, lo stesso impatto anche in paesi come l’Italia dove l’incremento dei valori di listino è stato pure importante e di certo avrà impedito a molti di comprare, almeno al day one, il proprio melafonino preferito.

Considerando il primo prezzo iPhone 14 davvero salato un po’ per tutti i modelli 2022, c’è da sperare che le cose cambino invece con le prime promozioni per la serie, magari in vista dell’imminente Black Friday 2022. Vere occasioni di ribasso potrebbero davvero spingere all’acquisto di uno degli esemplari di quest’anno.

