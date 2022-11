Il sorteggio di Champions League sorride alle tre formazioni italiane rimaste in lizza.

L’urna di Champions è stata propizia specialmente con il Napoli che dovrà affrontare l’Eintracht Francoforte. Gli uomini di Spalletti partono con il favore del pronostico e puntano a centrare i Quarti di Finale; sarebbe la prima volta in Champions League per gli azzurri fermati nelle precedenti apparizioni da Chelsea, Real Madrid e Barcellona.

Il Milan Campione d’Italia ha pescato come avversario degli Ottavi Champions il Tottenham che è riuscito a conquistare la qualificazione soltanto in extremis. Il potenziale dei rivali è importante, ma la qualità dei rossoneri nella doppia sfida non dovrebbe aver difficoltà ad emergere.

L’avversario più ostico è toccato probabilmente all’Inter alla quale è toccata in sorte la partita contro il Porto. Non è una squadra eclatante quella portoghese ma trovarsela di fronte nella fase ad eliminazione diretta della Champions è un brutto affare per tutte.

C’è la concreta possibilità, dopo anni di umiliazioni e brutte figure, di portare tre formazioni italiane nelle prime otto di Champions. Un viatico importantissimo in vista della finalissima fissata il prossimo 10 giugno ad Istanbul. E’ un traguardo distante anni luce, c’è la sosta mondiale, la Champions ripartirà il 14 febbraio. Ma c’è un altro aspetto che incoraggia a ben sperare (leggi di più)

In questo turno degli Ottavi, infatti, si giocano almeno due finali anticipate: Real Madrid – Liverpool e Bayern Monaco- PSG. Tutte le altre dodici hanno tirato un doppio sospiro di sollievo: non averne incontrato nessuna in questo turno e l’eliminazione certa di almeno due super candidate alla conquista della Champions.

