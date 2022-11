Avete già ricevuto su WhatsApp il messaggio relativo all’Amazon Black Friday 2022 in corso con 5000 prodotti gratis per voi? Inutile dirvi che si tratta di una delle solite truffe che corrono in questi periodi, accompagnati dalle effettive promozioni che stanno per affacciarsi in occasione del prossimo venerdì nero di sconti. Sappiate che il colosso dell’e-commerce non c’entra niente con tutto questo e che, abboccando, metterete a rischio i vostri dati personali, carte di credito comprese.

L’intento della truffa Amazon Black Friday 2022 dei 5000 prodotti gratis che sta sempre più prendendo piede su WhatsApp è sempre quello, ovvero farvi credere che in palio ci sono fantomatici premi o regali, sottoporvi un questionario apparentemente innocuo all’inizio, per poi carpire i vostri dati personali, compresi quelli delle carte di credito. Potreste ricevere il messaggio relativo all’Amazon Black Friday 2022 in corso con 5000 prodotti gratis da vari dei vostri contatti WhatsApp, magari a loro volta ignari dell’inoltro (il virus si propaga di smartphone in smartphone senza che il legittimo proprietario ne sia consapevole).

Una volta ricevuto il messaggio relativo all’Amazon Black Friday 2022 in corso con 5000 prodotti gratis per voi, che ribadiamo non c’entrarci nulla con l’azienda di commercio elettronico che noi tutti conosciamo, non dovrete fare altro che cancellarlo e passare oltre, al limite avvisando i contatti che ve l’hanno inoltrato del pericolo che stanno correndo. Non cliccate per alcun motivo sul messaggio per non cadere vittima di questo ennesimo tentativo di phishing, di cui purtroppo ancora tanti utenti non hanno sentore. Adesso che sapete che trattasi di una delle tante truffe presenti in Rete non dovreste avere problemi a passare oltre indenni. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione.

Continua a leggere su optimagazine.com